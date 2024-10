Giá USD hôm nay 24.10.2024: Ngân hàng tăng giá lên kịch trần

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng, lên 24.260 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD lên mức kịch trần khi thêm 10 đồng so với ngày trước đó. Vietcombank mua USD với giá 25.203 - 25.233 đồng, bán ra 25.473 đồng. Giá mua USD tại Eximbank lên 25.170 - 25.200 đồng, bán ra 25.472 đồng… So với đầu tháng 10, giá USD tăng 712 đồng, tương ứng mức tăng thêm 2,87%. Giá USD đã quay lại mức tăng cao nhất đạt được hồi tháng 5. Giá USD hiện nay tăng 1.042 đồng so với đầu năm, tương đương mức lên giá 4,26%.



Ngân hàng tăng giá USD lên kịch trần ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh tăng mạnh, chỉ số USD-Index thêm 0,35 điểm, lên 104,42 điểm. Giá USD ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp khi một loạt dữ liệu kinh tế tích cực đã làm giảm kỳ vọng về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 3,4 điểm cơ bản, đạt mức 4,24%, gần bằng mức cao nhất trong 3 tháng là 4,26%. Sau khi giảm trong 5 tháng liên tiếp, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 40 điểm cơ bản trong tháng 10.

Theo Công cụ FedWatch của CME, hiện thị trường đang định giá 88,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25% tại cuộc họp tháng 11 và 11,1% khả năng ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5.11. Bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cũng tiếp tục thúc đẩy các động thái tiền tệ, vì kỳ vọng của thị trường đã tăng lên trong những ngày gần đây về chiến thắng của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa và cựu Tổng thống Donald Trump, điều này có khả năng sẽ mang lại các chính sách mới như thuế quan.