Giá USD hôm nay 23.10.2024: Ngân hàng bán ra kịch trần, đô tự do vượt 25.600

Sáng 23.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng 10 đồng, lên 24.250 đồng. Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên giá USD mua vào ở mức 23.400 đồng như nhiều tháng qua nhưng chiều bán ra lên 25.402 đồng, tăng 13 đồng so với đầu tuần.

Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi lên và giao dịch ở mức trần so với tỷ giá trung tâm. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 25.102 đồng, bán ra 25.462 đồng, tăng 17 đồng so với hôm qua; Eximbank mua USD chuyển khoản với giá 25.200 đồng và bán ra 25.462 đồng, tăng 11 đồng... Tương tự, USD tự do cũng tăng 60 đồng sau một ngày, đưa giá mua lên 25.520 đồng và bán lên 25.620 đồng.

Giá USD sáng 23.10 tiếp tục tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD quốc tế tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index tiến sát 104 điểm. Việc nhiều quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ủng hộ giảm lãi suất chậm hơn giúp đồng bạc xanh neo ở mức cao. Chẳng hạn, Chủ tịch Fed Dallas - Lorie Logan cho rằng chiến lược giảm dần lãi suất chính sách xuống mức bình thường hoặc trung tính hơn có thể giúp kiểm soát rủi ro và đạt được mục tiêu của chúng ta. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Minneapolis - Neel Kashkari dự báo sẽ có thêm một số đợt cắt giảm khiêm tốn trong vài quý tới. Tương tự, bà Mary Daly, Chủ tịch Fed - San Francisco cũng ủng hộ giảm lãi suất chậm lại...

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng với việc Fed gần như chắc chắn sẽ có thêm 2 đợt hạ lãi suất trong 2 kỳ họp cuối năm, chỉ số USD-Index có thể phục hồi nhưng khó có khả năng bật mạnh. Do đó đà tăng của tỷ giá USD/VND tại Việt Nam sẽ không kéo dài trong khi nhiều dữ liệu kinh tế vẫn ổn định, sức mạnh của VND vẫn được duy trì tốt...