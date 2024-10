Giá USD hôm nay 21.10.2024: Ngân hàng neo cao trên 25.300 đồng

Sáng 21.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.228 đồng, tăng 15 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.990 đồng, bán ra 25.340 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần qua. Eximbank giảm 30 đồng khi còn mua USD với giá 24.990 đồng và bán ra 25.320 đồng…

Riêng giá USD tự do đi ngang khi tiếp tục được mua vào 25.380 đồng và bán 25.500 đồng. Hiện giá USD trong nước đã tăng lên mức cao nhất đạt được hồi cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Giá USD sáng 21.10 trong ngân hàng biến động trái chiều ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, thanh khoản ngoại tệ thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ; tỷ giá diễn biến linh hoạt theo cả hai chiều tăng và giảm, phù hợp với điều kiện thị trường. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 103,3 điểm, giảm 0,1 điểm so với cuối tuần qua. Nhưng chỉ số này vẫn ghi nhận tuần thứ 3 tăng liên tiếp, lên mức cao nhất gần 3 tháng qua. Tâm lý lo ngại về sự bất ổn thị trường toàn cầu đang gia tăng, nhất là khi căng thẳng địa chính trị lên cao. Điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn như vàng và cả đồng bạc xanh...