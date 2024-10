Giá USD hôm nay 20.10.2024: Ngân hàng tăng gần 400 đồng trong tuần

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục ghi nhận một tuần tăng cao. Cụ thể, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.980 đồng, bán ra 25.340 đồng, tăng 340 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 25.020, bán ra 25.360 đồng, tăng 380 đồng… Đồng thời, giá USD tự do cũng tăng 250 đồng so với cuối tuần trước khi được mua vào 25.380 đồng và bán 25.500 đồng.

Trong nước, giá euro tăng trở lại lên trên 28.000 đồng. Chẳng hạn, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 26.847 đồng, bán ra 28.037 đồng, tăng 126 - 131 đồng sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật cũng tăng khi Vietcombank mua vào với giá 161,96 đồng và bán ra 171,38 đồng, cao hơn cuối tuần trước 0,92 đồng…

Giá USD trong các ngân hàng thương mại tăng gần 400 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận định, xu hướng tăng của tỷ giá trong khoảng một tuần gần đây không quá quan ngại. Các chuyên viên phân tích cho rằng sự phục hồi của USD vẫn còn bấp bênh khi xét về mặt chính sách, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài ra, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục tăng lãi suất có thể chỉ là vấn đề thời gian. BOJ tăng lãi suất được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sức mạnh đồng yen (JPY) so với USD. Vì vậy, biến động tỷ giá trong thời gian tới là không đáng quan ngại.

Giá USD thế giới tiếp tục đi lên trong tuần. Chỉ số USD-Index đạt 103,31 điểm, tăng 0,23 điểm so với cuối tuần trước và ghi nhận mức cao nhất trong gần 3 tháng qua. Đồng bạc xanh duy trì đà tăng trong thời gian gần đây khi các dữ liệu như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 9 chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ mạnh hơn kỳ vọng. Các nhà đầu tư không còn kỳ vọng Fed sẽ giảm mạnh lãi suất mà chỉ dự báo mức giảm 25 bps (tương đương 0,25%) trong cuộc họp vào tháng 11...