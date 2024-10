Giá USD hôm nay 14.10.2024: Đô tự do tăng mạnh

Ngày 14.10, giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang sáng đầu tuần. Chẳng hạn, Vietcombank vẫn niêm yết giá mua USD chuyển khoản ở mức 24.640 đồng và bán ra 25.000 đồng như cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank tiếp tục mua USD với giá 24.650 đồng và bán ra 24.980 đồng…

Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.161 đồng, giảm 14 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng/USD và giá bán giao ngay ở mức 25.333 đồng.

Trong khi đó, giá USD tự do tăng thêm 100 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua lên 25.250 đồng và bán ra lên 25.350 đồng.

Giá USD tự do ngày 14.10 tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đạt 102,8 điểm, giảm 0,1 điểm so với cuối tuần qua. Đồng bạc xanh vẫn theo xu hướng đi ngang là chính và đứng ở mức cao. Theo một số nhà phân tích, nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất từ từ, lãi suất ở Mỹ vẫn sẽ tiếp tục cao hơn so với lãi suất ở các quốc gia khác. Qua đó làm tăng nhu cầu USD, dẫn đến giá USD tăng trở lại.

Bloomberg trích dẫn dữ liệu mới nhất của Viện Công ty Đầu tư (ICI) cho biết có khoảng 11 tỉ USD đã chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ trong tuần kết thúc vào ngày 9.10. Như vậy, trong năm nay, lượng vốn chảy vào các quỹ này đã lên hơn 500 tỉ USD. Các quỹ thị trường tiền tệ Mỹ đang hút tiền chưa từng có, đẩy tổng tài sản của ngành lên mức kỷ lục mới 6.470 tỉ USD. Đây là hiện tượng đáng chú ý, phản ánh xu hướng của các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm lợi nhuận an toàn và ổn định trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Theo phân tích của JPMorgan Chase & Co., điều này có thể được giải thích bởi lợi suất vượt trội của các quỹ này so với các công cụ đầu tư khác, đặc biệt là so với lãi suất tiền gửi ngân hàng...