Giá USD hôm nay 9.10.2024: Đô la tự do duy trì đà tăng

Ngày 9.10, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên như hôm qua là 24.168 đồng. Giá USD trong các ngân hàng thương mại quay đầu giảm. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản với giá 24.665 đồng và bán ra lên 25.025 đồng, giảm 20 đồng; Eximbank giảm 10 đồng khi mua USD chuyển khoản 24.670 đồng và bán ra xuống 25.010 đồng...

Riêng USD tự do vẫn tiếp tục tăng khi giá mua lên 25.250 đồng và bán ra lên 25.360 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng.

Giá USD tự do duy trì đà tăng ngày 9.10 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại. Chỉ số USD-Index xuống 102,5 điểm, tăng gần 0,2 điểm so với hôm qua. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mức 4% cũng khiến nhà đầu tư không còn kỳ vọng nhiều vào khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay hạ lãi suất sắp tới. Theo Reuters, đồng USD tiếp tục dao động nhẹ dưới mức cao nhất trong bảy tuần qua khi các nhà đầu tư vẫn đang đánh giá triển vọng cắt giảm lãi suất tiếp theo của Mỹ. Ngoài ra, đồng bạc xanh còn được hỗ trợ trong bối cảnh lo ngại về xung đột ở Trung Đông và thông tin nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đã không còn dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,5% tại cuộc họp tháng 11 sau báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tuần trước. Hiện thị trường dự báo xác suất 87% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25%.

Bất chấp nỗi lo ngại ngày càng tăng về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đi lên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8.10 (rạng sáng 9.10 theo giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,97% lên 5.751,13 điểm, chỉ số Nasdaq Composite nhảy vọt 1,45% lên 18.182,92 điểm và Dow Jones tăng 126,13 điểm, tương đương cộng thêm 0,3% lên 42.080,37 điểm...