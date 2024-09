Giá USD hôm nay 30.9.2024: Đà giảm chưa kết thúc

Sáng 30.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.093 đồng, giảm 25 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD trong các ngân hàng biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 24.440 đồng và bán ra 24.780 đồng. Trong khi đó, Eximbank giữ nguyên giá mua USD là 24.440 đồng và bán ra 24.770 đồng… Riêng giá USD tự do giảm nhẹ khi còn mua vào 25.200 đồng và bán ra 25.300 đồng.

Giá USD trong nước giảm mạnh sau một tháng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tỷ giá hối đoái trong nước liên tục đi xuống. So với cuối tháng 8, tỷ giá trung tâm đã giảm 130 đồng. Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua giao ngay không đổi ở mức 23.400 đồng/USD. Đáng chú ý, giá bán giao ngay từ cuối tuần qua đã được điều chỉnh giảm xuống còn 25.273 đồng/USD, giảm 32 đồng so với giữa tháng 9 và giảm 177 đồng so với cuối tháng 5. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện cũng giảm 250 đồng so với cuối tháng 8.

Giá USD thế giới đi ngang ở mức thấp. Chỉ số USD-Index đạt 100,12 điểm, không thay đổi so với cuối tuần qua. Chỉ số USD-Index tiếp tục đứng ở mức thấp nhất kể từ tháng 7.2023. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện cắt giảm lãi suất và được xem bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo dự kiến của Fed, các đợt giảm lãi suất sẽ còn tiếp tục vào cuối năm nay và trong năm 2025. Đây là nguyên nhân chính đẩy giá USD giảm mạnh.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 11 với mức thấp nhất 0,25%. Thậm chí, xác suất giảm đến 0,5% cũng đang được nhà đầu tư kỳ vọng lên tới 56,7%...