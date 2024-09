Giá USD hôm nay 29.9.2024: Đô tự do tăng gần 300 đồng trong tuần

Giá USD trong các ngân hàng tiếp tục ghi nhận đà tăng trong tuần. Chẳng hạn, Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 24.420 đồng và bán ra 24.760 đồng, tăng 20 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.440 đồng và bán ra 24.770 đồng, tăng 10 đồng… Giá USD tự do cũng tăng mạnh trong tuần khi mua vào 25.220 đồng và bán ra 25.320 đồng, cao hơn cuối tuần trước 270 đồng.

Giá USD tăng trở lại trong tuần ẢNH: HUY HƯNG

Giá euro cũng vẫn trong xu hướng tăng. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản ở mức 27.033 đồng và bán ra 28.231 đồng, tăng 51 - 53 đồng sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật cũng tăng nhẹ khi Vietcombank mua vào với giá 165,21 đồng và bán ra 174,83 đồng, tăng 0,11 đồng so với cuối tuần trước…

Dù ghi nhận mức tăng trong tuần nhưng tỷ giá USD/VND trong nước đã giảm về mức thấp. Theo nhiều chuyên gia tài chính, ngoài tác động từ việc giá USD thế giới lao dốc, tỷ giá trong nước còn được hỗ trợ từ nhiều yếu tố như cán cân thương mại, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang giữ xu hướng khá tích cực.

Giá USD thế giới vẫn trên đà đi xuống và ghi nhận một tháng sụt giảm. Chỉ số USD-Index xuống còn 100,11 điểm, giảm 0,3 điểm so với cuối tuần trước. Chẳng hạn, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - trong tháng 8 tăng 2,2% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 2,3% của các chuyên gia trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Nếu so với tháng trước, PCE tăng 0,1%, khớp với dự báo.

Fed vừa giảm lãi suất 0,5% và đây là lần đầu tiên cơ quan này nới lỏng chính sách tiền tệ kể từ tháng 3.2020. Hơn nữa, việc cắt giảm tới 0,5% cũng được đánh giá là một động thái khá bất thường đối với Fed - vốn thường ưa chuộng những bước đi thận trọng hơn với mức điều chỉnh 0,25% mỗi lần. Tại cuộc họp gần đây nhất, các thành viên của Fed đưa ra dự báo sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay và trong năm 2025. Điều này khiến giá USD nhanh chóng giảm sâu.