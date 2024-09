Giá USD hôm nay 17.9.2024: Đô tự do giảm xuống còn 25.000 đồng

Sáng 17.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.141 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên. Chẳng hạn, Vietcombank giữ nguyên giá mua USD chuyển khoản ở mức 24.380 đồng và bán ra 24.720 đồng; Eximbank cũng tiếp tục mua USD với giá 24.380 đồng và bán ra 24.710 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 30 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua xuống 24.900 đồng và bán ra xuống 25.000 đồng.

Giá USD trong các ngân hàng sáng 17.9 đồng loạt đứng yên trong khi thị trường tự do giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đang ở mức 100,4 điểm, giảm nhẹ so với hôm qua. Thị trường giao dịch trầm lắng trước cuộc họp về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed có cuộc họp trong hai ngày 17 - 18.9 và các nhà đầu tư gần như kỳ vọng chắc chắn cơ quan này sẽ hạ lãi suất ở mức 0,25%. Đây sẽ là lần hạ lãi suất đầu tiên của Fed kể từ khi bắt đầu chu kỳ nâng lãi suất vào tháng 3.2022. Thậm chí, hiện có nhiều kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất nhiều hơn so với dự báo trước đó. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 63% ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất 0,5%, tăng so với tỷ lệ dưới 50% vào tuần trước.

Trên thị trường, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm trước thềm cuộc họp của Fed. Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 30 điểm cơ bản trong khoảng 2 tuần. Lãi suất trái phiếu 2 năm giảm 2,5 điểm cơ bản xuống 3,5509%.

Trong khi giá USD đứng ở mức thấp thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (rạng sáng 17.9 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,13% lên 5.633,09 điểm và chỉ số này còn thấp hơn gần 1% so với đỉnh cao vào tháng 7. Riêng chỉ số Dow Jones cộng 228,3 điểm, tương đương 0,55% lên 41.622,08 điểm và ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục từ trước đến nay. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,52% còn 17.592,13 điểm.