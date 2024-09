Giá USD hôm nay 9.9.2024: Đô tự do tăng 50 đồng sáng đầu tuần

Sáng 9.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.177 đồng, giảm 25 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 10 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 24.440 đồng và bán ra 24.780 đồng. Ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng khi mua USD với giá 24.440 đồng và bán ra 24.770 đồng…

Giá USD tự do tăng thêm 40 - 50 đồng so với cuối tuần trước, đưa giá mua lên 25.120 và bán ra lên 25.220 đồng.

Giá USD tự do sáng 9.9 tăng thêm 40 - 50 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới sáng đầu tuần đi ngang. Chỉ số USD-Index đạt 101,15 điểm, không thay đổi nhiều so với cuối tuần qua. Thị trường tài chính đang chờ đợi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất từ giữa tháng 9. Một số nhà phân tích cho rằng, báo cáo việc làm mới nhất đã vẽ nên một bức tranh không mấy lạc quan của kinh tế Mỹ. Tốc độ tuyển dụng tại Mỹ trong ba tháng qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ thời điểm đại dịch bùng phát năm 2020. Điều này đã đặt ra một thách thức lớn cho Fed: nên cắt giảm lãi suất mạnh tay hay thận trọng từng bước nhỏ?

Thị trường kỳ vọng vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Nhưng kỳ vọng này đã giảm xuống sau khi Thống đốc Fed - Christopher Waller gợi ý việc cắt giảm 0,5 điểm phần trăm khó có thể xảy ra và cần có thêm các số liệu trong những tháng tới. Bloomberg trích dẫn phát biểu của ông Stephen Juneau, chuyên gia kinh tế tại Bank of America, rằng: Fed thường có xu hướng từ từ. Họ không muốn gửi tín hiệu sai lầm cho thị trường nếu hoạt động kinh tế vẫn đang ổn định, và nhìn chung, nền kinh tế Mỹ có vẻ đang hoạt động tốt...