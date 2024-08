Giá USD hôm nay 27.8.2024: Ngân hàng giảm gần 100 đồng, đô tự do đứng yên

Sáng 27.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.224 đồng, giảm 30 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh như Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.700 đồng và bán ra 25.040 đồng, giảm 90 đồng so với hôm qua; Eximbank giảm 30 đồng ở chiều mua, xuống 24.700 đồng và giảm 50 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.030 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm 50 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.150 đồng nhưng vẫn giữ nguyên chiều bán ra ở mức 25.300 đồng như hôm qua. Hiện giá USD tự do bán ra đắt hơn trong các ngân hàng thương mại khoảng 260 - 270 đồng, cao hơn so với tuần qua.

Giá USD sáng 27.8 trong ngân hàng đồng loạt giảm mạnh NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới hồi phục trở lại nhưng vẫn đang ở mức khá thấp. Chỉ số USD-Index tăng lên 100,79 điểm, tăng 0,35 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, đồng USD đã tăng giá trở lại từ mức thấp nhất trong gần 1 năm khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng, thúc đẩy các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bà Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA, cho biết nhìn chung USD có tăng giá nhưng không tăng nhiều bằng đồng yen vì đồng bạc xanh đang tiếp tục bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Mỹ vào tháng tới. Kỳ vọng này đã được Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell xác nhận vào thứ sáu tuần trước trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole, Wyoming.

Dù Chủ tịch Fed không chỉ ra thời điểm hoặc quy mô hạ lãi suất nhưng điều đó thúc đẩy các nhà giao dịch chốt lời đồng bạc xanh. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tương lai đang nhất trí rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9, với quy mô từ 25 điểm cơ bản (bps) đến 50 bps. Nhưng căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn khiến một số người e ngại và điều đó đã ngăn chặn đồng USD giảm giá mạnh hơn...