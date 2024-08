Giá USD hôm nay 25.8.2024: Giảm sâu

Giá USD vẫn tiếp tục ghi nhận một tuần đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.810 đồng và bán ra 25.150 đồng, giảm 70 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.820 đồng và bán ra 25.220 đồng, giảm 80 - 100 đồng…



Giá USD tự do cũng giảm mạnh khi còn mua vào 25.220 đồng và bán ra 25.300 đồng. Tổng cộng sau một tuần, giá USD tự do giảm 50 đồng ở chiều mua và giảm 100 đồng ở chiều bán ra. Hiện giá USD tự do đã về gần sát với các ngân hàng và chỉ còn cao hơn khoảng 80-100 đồng thay vì đắt hơn đến 300 - 400 đồng như nhiều tháng trước.

Giá USD tự do giảm sâu trong tuần, xuống sát mức tại các ngân hàng thương mại NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá euro tiếp tục tăng như Vietcombank mua chuyển khoản 27.356 đồng và bán ra 28.568 đồng, tăng 270 - 280 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, đồng yen Nhật tăng cao khi Vietcombank mua vào với giá 166,65 đồng và bán ra 176,38 đồng, cộng thêm gần 4,5 đồng sau một tuần…

Giá USD thế giới lao dốc trong phiên cuối tuần. Chỉ số USD-Index xuống 100,61 điểm, giảm gần 2 điểm so với cuối tuần trước. Đây là mức thấp nhất trong hơn 1 năm qua của chỉ số USD-Index.

Đồng bạc xanh đã có sự hồi phục nhẹ trong giữa tuần nhưng phiên cuối tuần lao dốc do kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất từ tháng 9. Đặc biệt sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell - trong ngày 23.8 và cho biết khả năng hạ lãi suất vào tháng 9. Điều này càng củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư về việc lãi suất sắp hạ nhiệt. Hiện các nhà đầu tư chỉ bàn luận xem mức lãi suất sẽ được Fed giảm 0,25% hay 0,5% trong kỳ họp tháng 9. Song phần lớn các chuyên gia kinh tế gần đây đều đang ủng hộ Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất 0,25% trong 3 cuộc họp chính sách còn lại của năm 2024...