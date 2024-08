Giá USD hôm nay 20.8.2024: Ngân hàng lao dốc, thị trường tự do tăng ngược chiều

Sáng 20.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.251 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 90 đồng khi còn mua vào ở mức 24.800 đồng và bán ra 25.140 đồng, Eximbank giảm 120 đồng, đưa giá mua USD xuống 24.77 đồng và bán ra xuống 25.100 đồng…

Nếu tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VNĐ ở các ngân hàng thương mại chỉ còn tăng khoảng 2,8%. Số này thấp hơn rất nhiều so với mức tăng khoảng 4,9% theo Ngân hàng Nhà nước công bố hồi giữa tháng 4. Ngược lại, giá USD tự do tăng 20 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua lên 25.320 đồng và bán ra lên 25.420 đồng.

Giá USD tự do sáng 20.8 tăng ngược chiều ngân hàng NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới lao dốc. Chỉ số USD-Index xuống 101,8 điểm giảm 0,45 điểm so với hôm qua và ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua.



Theo nhiều nhà phân tích, giá USD hạ nhiệt trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 tới, và sẽ có khoảng 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư là bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell vào ngày 23.8 tại hội nghị Jackson Hole. Nhà đầu tư chờ đợi xem liệu ông Jerome Powell có hé lộ khả năng cắt giảm lãi suất cũng như ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất 25 hoặc 50 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới hay không.

Trong bài phát biểu trên tờ Financial Times hôm chủ nhật, Chủ tịch Fed khu vực San Francisco - Mary Daly cho biết đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh chi phí đi vay từ mức hiện tại.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán 23% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 trong khi mức giảm 25 điểm cơ bản có tỷ lệ là 77%...