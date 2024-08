Giá USD hôm nay 14.8.2024: Đô tự do giảm mạnh

Sáng 14.8, giá USD tại ngân hàng Vietcombank đứng yên khi tiếp tục mua chuyển khoản ở mức 24.950 đồng và bán ra 25.290 đồng. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 24.950 đồng và giảm 20 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.270 đồng… Đầu ngày, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên như hôm qua ở mức 24.260 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua.

Riêng giá USD tự do cũng giảm mạnh ở chiều bán ra. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM vẫn mua USD với mức 25.550 đồng như hôm qua nhưng chiều bán ra giảm 30 đồng, xuống 25.600 đồng.

Giá USD tự do sáng 14.8 giảm mạnh chiều bán ra NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 102,45 điểm, giảm gần 0,55 điểm so với hôm qua. Ngày 13.8, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) - thước đo giá bán buôn - tháng 7 của Mỹ được công bố cho thấy nhích 0,1% so với tháng trước. Giá sản xuất PPI trong tháng 7 tăng thấp hơn so với dự báo ở mức 0,2% từ các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg. PPI tháng 7 cũng trùng khớp với số liệu của tháng trước.

Loại bỏ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng, PPI lõi không thay đổi so với tháng trước, lần đầu tiên trong 4 tháng. Nếu so với cùng kỳ, PPI lõi tăng 2,4%. Điều này cho thấy lạm phát tại nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục ở mức thấp và không còn là vấn đề lớn nữa. Theo nhiều nhà phân tích, số liệu PPI càng củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu một loạt đợt cắt giảm lãi suất từ tháng tới.

Hiện thị trường chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào sáng nay (14.8 theo giờ Mỹ). Chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ dự kiến sẽ tăng 0,2% so với tháng trước. Dữ liệu này khá quan trọng để cho thấy khả năng Fed có sắp đưa ra quyết định giảm lãi suất hay không. Thông thường, lãi suất thấp thì giá USD sẽ đi xuống...