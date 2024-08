Giá USD hôm nay 7.8.2024: Đô tự do áp sát 26.000 đồng

Sáng 7.8, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, Vietcombank tăng 40 đồng, đưa giá mua USD lên 24.970 đồng và bán ra lên 25.310 đồng; Eximbank cũng cộng thêm 40 đồng khi mua USD chuyển khoản ở mức 24.970 đồng và bán ra cộng 50 đồng, lên 25.300 đồng...

Tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố đầu ngày ở mức 24.250 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tự do cũng tăng 50 đồng ở chiều mua vào, lên 25.650 đồng và chiều bán ra tăng 20 đồng, lên 25.750 đồng.

Giá USD trong các ngân hàng sáng 7.8 bật tăng trở lại NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới hồi phục sau vài phiên đi xuống. Chỉ số USD-Index đạt 102,75 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã tăng trở lại khi thị trường tài chính bình ổn hơn sau phiên hoảng loạn đầu tuần.

Trong khi đó, đồng yen Nhật vẫn đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế trong xu hướng đi lên. Hiện 1 USD đổi 144,8 yen (so với cuối tuần 1 USD đổi 146,5 yen). Tại Việt Nam, ngân hàng Vietcombank tăng thêm giá bán yen Nhật thêm 1 đồng so với hôm qua, đạt 178,25 đồng. Hôm 31.7, Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) đã tăng lãi suất từ phạm vi 0 - 0,1% lên khoảng 0,25% - đây là mức cao nhất trong vòng 15 năm qua và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Những yếu tố này đã khiến đồng yen Nhật tăng hơn 10% so với đồng USD trong vòng một tháng qua.

Sau phiên lao dốc, thị trường chứng khoán nhiều nơi đã tăng trở lại như Việt Nam, Nhật hay các nước tại châu Âu, Mỹ. Chẳng hạn, kết thúc phiên giao dịch ngày 6.8 (rạng sáng 7.8 giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán Phố Wall hồi phục mạnh với chỉ số Dow Jones tăng 294,39 điểm, tương đương 0,76% lên 38.997,66 điểm; Chỉ số S&P 500 cộng 1,04% lên 5.240,03 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,03% lên 16.366,85 điểm. Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp...