Giá USD hôm nay 4.8.2024: Đồng loạt giảm trong khi yen Nhật hồi phục

Ngày cuối tuần, giá USD trong ngân hàng ghi nhận đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD ở mức 25.040 đồng và bán ra 25.380 đồng; Eximbank mua vào 25.050 đồng và bán ra 25.390 đồng... So với cuối tuần trước, giá USD trong các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 80 đồng. Tương tự, giá USD tự do được mua vào ở mức 25.600 đồng và bán ra 25.680 đồng, giảm 30 đồng so với cuối tuần trước.

Đồng yen Nhật hồi phục trong khi giá USD đi xuống NGỌC THẮNG

Giá euro cũng liên tục giảm trong tuần. Cụ thể, Vietcombank mua vào 26.857 đồng và bán ra 28.047 đồng, giảm 164 đồng sau một tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật phục hồi khi Vietcombank mua vào với giá 165,9 đồng và bán ra 173,83 đồng, cao hơn 5,22 đồng. Đồng yen tăng trở lại sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã chi 5.530 tỉ yen (37 tỉ USD) can thiệp vào thị trường ngoại hối trong tháng 7 để kéo đồng yen khỏi mức thấp nhất trong 38 năm qua (mức thấp nhất là 160 yen đổi 1 USD và hiện nay đang ở mức 146,5 yen đổi 1 USD).

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm mạnh vào cuối tuần. Chỉ số USD-Index hiện chỉ còn 102,99 điểm, giảm 1,33 điểm so với cuối tuần trước. Việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất nhưng theo Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell - đã đưa ra thông điệp cực kỳ ôn hòa. Ông Powell cho biết lãi suất có thể được cắt giảm sớm nhất là vào tháng 9 nếu nền kinh tế Mỹ đi theo lộ trình dự kiến. Điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9 và sau đó sẽ tiếp tục giảm vào tháng 11 và tháng 12.

Kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất đã khiến nhiều nhà đầu tư bán USD nhiều hơn, đẩy giá đồng bạc xanh đi xuống bất chấp căng thẳng khu vực Trung Đông lên cao.