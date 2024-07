Giá USD hôm nay 24.7.2024: Dậm chân tại chỗ

Sáng 24.7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD ở mức 24.264 đồng như hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên, Vietcombank tiếp tục bán ra 25.477 đồng nhưng tăng 20 đồng chiều mua, lên 25.177 đồng; Ngân hàng BIDV giữ nguyên giá mua 25.157 đồng và bán ra 25.477 đồng…

Tương tự, giá USD tự do cũng không thay đổi khi vẫn mua vào 25.650 đồng và bán ra 25.700 đồng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn trong ngân hàng 223 đồng, giảm mạnh so với mức gần 500 đồng vào đầu tháng 7.

Giá USD tự do sáng 24.7 không thay đổi NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng trở lại khi chỉ số USD-Index đạt 104,2 điểm, cao hơn hôm qua 0,2 điểm. Dù vậy, giao dịch khá trầm lắng vì các nhà đầu tư chờ đợi những báo cáo quan trọng về lạm phát của Mỹ trong cuối tuần này. Đó là báo cáo GDP quý 2 của Mỹ sẽ công bố vào ngày mai 25.7 và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) mới nhất - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - công bố vào ngày 26.7. Nếu PCE hạ thấp sẽ củng cố kỳ vọng về việc Fed thực hiện giảm lãi suất từ tháng 9 tới.

Theo đa số các chuyên gia kinh tế trong cuộc thăm dò mới đây của Reuters, Fed sẽ hạ lãi suất 2 lần trong năm nay. Công cụ CME FedWatch cho thấy, thị trường đang dự báo xác suất 96% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn có thể khiến đồng bạc xanh đi xuống. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố đang hỗ trợ giá USD neo cao như căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực, lạm phát của Mỹ dù hạ nhiệt nhưng vẫn chưa về mức 2% như mục tiêu của Fed đưa ra hay kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cũng sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ...