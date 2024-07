Giá USD hôm nay 17.7.2024: Đô tự do giảm sâu

Sáng 17.7, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.256 đồng, tăng 11 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tương tự. Cụ thể, Vietcombank tăng 11 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.248 đồng và bán ra 25.468 đồng; BIDV cũng tăng thêm 11 đồng khi mua vào 25.487 đồng và bán ra 25.468 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do tiếp tục lao dốc còn mua vào 25.510 đồng và bán ra 25.600 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 110 đồng ở chiều mua và giảm 90 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD tự do giảm sâu sáng 17.7 NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm trở lại. Đầu ngày, chỉ số USD-Index lại xuống dưới mức 104 điểm khi chỉ còn 103,97 điểm, thấp hơn 0,13 điểm so với hôm qua.

Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 6 được công bố ngày 16.7 cho thấy mức tăng 0,4%, thấp hơn dự báo tăng 0,65% trước đó. Điều này càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất, sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell - ngày 15.7 rằng Fed sẽ không đợi đến khi lạm phát quay về mức mục tiêu mới bắt đầu nới lỏng chính sách...

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đưa ra khả năng 100% Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 tới.

Niềm tin về việc Mỹ giảm lãi suất cũng tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Phố Wall. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16.7 (rạng sáng 17.7 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 742,76 điểm, tương đương tăng 1,85% lên 40.954,48 điểm. Chỉ số này đã đạt mức cao mọi thời đại và đóng cửa ở mức cao kỷ lục, đồng thời ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 6.2023. Tương tự, chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 0,64% lên 5.667,20 điểm và Nasdaq Composite cộng 0,2% lên 18.509,34 điểm. Chỉ trong một tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng hơn 4% trong khi Nasdaq Composite chỉ nhích 0,4%...