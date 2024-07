Giá USD hôm nay 8.7.2024: Trong nước đồng loạt đi xuống

Sáng 8.7, giá USD trong các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank được mua chuyển khoản 25.235 đồng và bán ra 25.455 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần qua; BIDV cũng giảm 3 đồng khi đưa giá mua xuống 25.235 đồng và bán ra xuống 25.455 đồng…

Giá USD sáng 8.7 đồng loạt giảm NGỌC THẮNG

Tương tự, giá USD tự do được mua vào 25.820 đồng và bán ra 25.880 đồng, giảm 10 đồng ở chiều bán ra nhưng tăng 20 đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua. Hiện giá bán USD tự do đang cao hơn các ngân hàng 425 đồng, thấp hơn nhiều mức chênh lệch của một tuần trước đó.

Giá USD thế giới tăng nhẹ với chỉ số USD-Index đạt 104,64 điểm, cao hơn cuối tuần qua 0,1 điểm. Chỉ số USD-Index giảm xuống dưới mốc 105 điểm - gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6 đến nay.

Đồng bạc xanh trong tuần qua đã giảm mạnh cũng như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống sau khi các số liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ tiếp tục dịu đi. Đặc biệt, báo cáo việc làm tháng 6 đã ghi nhận nền kinh tế lớn nhất thế giới có thêm 206.000 việc làm, cao hơn mức dự đoán của các nhà kinh tế là 191.000 nhưng giảm so với con số tháng trước là 218.000 việc làm. Điều này khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, nhà đầu tư đã tăng đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9, với tỷ lệ cắt giảm 0,25%, tăng lên khoảng 77% so với mức 64% trong tuần trước.

Một số nhà phân tích cho rằng, nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 thì đó cũng là một trong những yếu tố để giúp đồng USD neo ở mức cao...