Giá USD hôm nay 7.7.2024: 'Đô' tự do giảm 100 đồng trong tuần

Sáng 7.7, giá USD trong nước ghi nhận một tuần tăng nhẹ. Trong ngày cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.246 đồng, giảm 14 đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá USD tại Vietcombank cũng giảm 15 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.238 đồng và bán ra xuống 25.458 đồng; BIDV cũng giảm giá mua tương tự xuống còn 25.238 đồng và bán ra 25.458 đồng… Đây là giá bán kịch trần của các ngân hàng thương mại theo quy định so với tỷ giá trung tâm.



Giá USD tự do giảm 100 đồng trong tuần NGỌC THẮNG

Giá USD tự do cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Cụ thể, giá USD tự do được mua vào 25.800 đồng và bán ra 25.890 đồng, giảm 100 đồng so với cuối tuần trước. Hiện giá bán USD tự do đang cao hơn các ngân hàng 432 đồng so với khoảng cách trên 500 - 600 đồng của tuần trước đó. Còn nếu so với mức đỉnh khoảng 26.030 đồng/USD đạt được cách nay 10 ngày thì giá bán USD tự do đã giảm hơn 200 đồng.

Ngược lại, giá euro tăng trở lại, Vietcombank mua tiền mặt ở mức 26.803 đồng và bán ra 28.273 đồng, cao hơn cuối tuần trước 465 đồng. Riêng yen Nhật vẫn tiếp đà giảm khi mua vào còn 153,24 đồng và bán ra 162,19 đồng, thấp hơn 0,11 đồng…

Trên thị trường thế giới, giá USD ghi nhận một tuần đi xuống khi chỉ số USD-Index rớt dưới ngưỡng 105 điểm. Cuối tuần, chỉ số USD-Index đang ở mức 104,54 điểm, thấp hơn cuối tuần trước 1 điểm.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do dữ liệu kinh tế Mỹ vừa được công bố thấp hơn dự kiến, bao gồm báo cáo dịch vụ yếu kém và báo cáo việc làm thấp, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Điều đó đang củng cố cho kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới và làm giảm nhu cầu nắm giữ USD.