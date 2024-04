Giá USD hôm nay 14.4.2024: Đô tăng trong khi yen Nhật, euro lao dốc

Sáng 14.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ghi nhận một tuần gia tăng. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào 24.810 đồng, bán ra 25.180 đồng, tăng 60 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, Eximbank tăng 30 đồng sau một tuần, đưa giá mua lên 24.780 đồng, bán ra 25.170 đồng...

Ngược lại, đồng yen Nhật lao dốc khi Vietcombank mua vào 158,21 đồng và bán ra 167,45 đồng, giảm gần 2 đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, giá euro cũng đi xuống khi Vietcombank còn mua vào 26.001 đồng và bán ra 27.428 đồng, giảm hơn 330 đồng...

Giá USD tiếp tục tăng cao trong khi yen Nhật giảm mạnh NGỌC THẮNG

Công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định tiền đồng có thể mất giá khoảng 3% trong nửa đầu năm nay, khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng hiện đã vượt ngưỡng tâm lý 25.000 đồng/USD. Dù vậy, nhóm phân tích vẫn kỳ vọng áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong nửa sau của quý 2/2024 khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Giá USD thế giới tăng cao trong tuần. Chỉ số USD-Index vượt lên trên ngưỡng 105 điểm và duy trì liên tục suốt tuần, hiện đạt 105,82 điểm, tăng 1,8 điểm so với cuối tuần trước. Theo các chuyên gia, diễn biến của đồng USD trên thế giới còn khó lường và cần được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ công bố trong tuần này có mức tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và tăng so với mức 3,2% của tháng 2. Điều này cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao khiến cho thị trường lo ngại Fed có thể kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt thay vì dự báo có thể bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6. Thậm chí nhiều nhà đầu tư đang nghĩ đến việc Fed chỉ có thể thực hiện giảm lãi suất từ tháng 7 hoặc muộn hơn...

Trong khi đó, đồng yen Nhật đã giảm xuống mức thấp trong nhiều năm qua khi 153,3 yen đổi được 1 USD. Nhiều nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật sẽ có động thái can thiệp để nâng giá đồng yen trở lại.