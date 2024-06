Giá USD hôm nay 26.6.2024: 'Đô' tự do sát 26.000 đồng, cao nhất từ trước đến nay

Sáng 26.6, giá USD trong nước tiếp tục tăng. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD là 24.258 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Cùng chiều đi lên, giá USD tại Vietcombank cũng tăng thêm 5 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.250 đồng và bán ra lên 25.470 đồng; BIDV tăng 5 đồng khi mua chuyển khoản 25.250 đồng, bán ra 25.470 đồng…

Giá USD tự do tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, mua vào lên 25.880 đồng và bán ra lên 25.960 đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay trên thị trường tự do. Giá USD tự do đã cao hơn các ngân hàng thương mại gần 500 đồng thay vì chỉ 300 đồng như tuần trước.

Giá USD tự do sáng 26.6 tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới nhích nhẹ khi chỉ số USD-Index đạt 105,35 điểm, cao hơn hôm qua 0,3 điểm. Đồng bạc xanh đi lên nhờ những bình luận diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như dữ liệu cho thấy thị trường nhà đất đang ổn định ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hôm qua, một báo cáo cho thấy giá nhà dành cho một gia đình ở Mỹ tăng với tốc độ ổn định trong tháng 4 với mức 0,2% trong khi không thay đổi trong tháng 3. Trong 12 tháng tính đến tháng 4, giá nhà đã tăng 6,3%. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm nhẹ trong tháng 6 khi được công bố ở mức 100,4 điềm, giảm từ mức 101,3 điểm đã được điều chỉnh giảm trước đó. Dữ liệu kinh tế Mỹ khá trái chiều khiến cho Fed chưa xác định được thời điểm chắc chắn để giảm lãi suất.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 28.6, thị trường chứng khoán Mỹ tăng trở lại và kết thúc 3 phiên giảm liên tiếp nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25.6 (rạng sáng 26.6 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 0,39% lên 5.469,30 điểm; chỉ số Nasdaq Composite cộng 1,26% lên 17.717,65 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones mất 299,05 điểm, tương đương giảm 0,76%xuống còn 39.112,16 điểm.