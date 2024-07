Giá USD hôm nay 16.7.2024: Thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Sáng 16.7, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.245 đồng, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đứng yên như Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 25.237 đồng và bán ra 25.457 đồng; BIDV cũng duy trì giá mua 25.237 đồng và bán ra 25.457 đồng…

Trong khi đó, giá USD tự do bất ngờ giảm mạnh khi được mua vào 25.620 đồng và bán ra còn 25.690 đồng, giảm 90 đồng so với hôm qua. Điều này đưa chênh lệch giữa giá USD tự do với ngân hàng thương mại xuống còn 233 đồng thay vì ở mức cao hơn 400 đồng của một tuần trước.

Thị trường tự do bất ngờ lao dốc sáng 16.7 HUY HƯNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ với chỉ số USD-Index quay trở lại ngưỡng 104 điểm, cao hơn hôm qua 0,13 điểm. Đồng bạc xanh hầu như ít biến động trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Theo một số nhà phân tích, các nhà đầu tư cân nhắc liệu vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm tăng khả năng chiến thắng của ông hay không.

Tại một diễn đàn kinh tế ở thủ đô Washington hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không đợi cho đến khi lạm phát chạm mức 2% mới cắt giảm lãi suất. Theo ông, chính sách tiền tệ thường “có độ trễ và dễ thay đổi”. Đó là lý do tại sao Fed sẽ không đợi đến khi lạm phát quay về mức mục tiêu mới bắt đầu nới lỏng chính sách. Thay vào đó, ông Powell cho biết Fed đang củng cố “niềm tin” rằng lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Powell kể từ khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 công bố cho thấy lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt. Điều này càng củng cố kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed sẽ thực hiện giảm lãi suất từ tháng 9.