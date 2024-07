Giá USD hôm nay 10.7.2024: Thị trường tự do giảm mạnh

Sáng 10.7, giá USD trong các ngân hàng thương mại hồi phục, Vietcombank mua chuyển khoản 25.239 đồng và bán ra 25.459 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua; BIDV cũng tăng thêm 5 đồng khi mua vào lên 25.239 đồng và bán ra 25.459 đồng… Đây là giá bán kịch trần của các ngân hàng thương mại theo quy định so với tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Ngược lại, giá USD tự do giảm mạnh khi còn mua vào 25.750 đồng và bán ra 25.8100 đồng. So với hôm qua, giá USD tự do giảm 40 - 50 đồng.

Giá USD tự do sáng 10.7 giảm mạnh NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD tiếp tục tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 104,83 điểm, cao hơn hôm qua 0,16 điểm. Trong bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - vào hôm qua 9.7, cho biết nền kinh tế và thị trường lao động vẫn còn mạnh, dù có một số dấu hiệu hạ nhiệt gần đây. Sự hạ nhiệt của lạm phát như một tín hiệu đáng khích lệ, đồng thời cho biết các quan chức vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Tuy nhiên theo vị Chủ tịch Fed, việc giữ lãi suất ở mức cao quá lâu có thể gây nguy hiểm cho tăng trưởng kinh tế. Việc nới lỏng hạn chế chính sách quá trễ hoặc quá ít có thể làm suy yếu hoạt động kinh tế và việc làm... Ông Powell sẽ tiếp tục có phiên điều trần trong tuần này trước Quốc hội Mỹ vào ngày 10.7.

Những nhận định của ông Powell được đưa ra trước khi có dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 vào ngày mai 11.7 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào 12.7.

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 và có thể tiếp tục giảm thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm. Tuy nhiên, các thành viên của Fed tại cuộc họp tháng 6 vừa qua cho biết chỉ có 1 lần giảm duy nhất trong năm nay.