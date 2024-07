Giá USD hôm nay 12.7.2024: Đồng loạt giảm

Ngày 12.7, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 4 đồng/USD, xuống còn 24.248 đồng. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 5 đồng, Vietcombank mua vào còn 25.210 - 25.240 đồng, bán ra 25.460 đồng; ACB mua vào còn 25.230 - 25.460 đồng, bán ra 25.460 đồng… Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tiếp tục giảm 55 đồng/USD, còn 25.655 đồng chiều mua vào và bán ra còn 25.735 đồng. So với đầu tuần, giá đô la Mỹ giảm khoảng 150 đồng/USD.



Giá USD tự do tiếp tục giảm NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 104,5 điểm. Đồng USD giảm sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6. Tỷ lệ lạm phát tại Mỹ trong tháng 6 đã ghi nhận mức giảm lần đầu tiên sau hơn 4 năm, tạo thêm động lực để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, CPI lõi tháng 6 giảm 0,1% so với tháng 5, xuống khoảng 3% và gần như thấp nhất trong hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5.2020, lạm phát của Mỹ ghi nhận đà giảm. Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 0,1% so với tháng trước và 3,3% so với 1 năm trước, còn dự báo là 0,2% và 3,4%. Mức tăng này là thấp nhất kể tháng 4.2021.

Theo một báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, lạm phát hạ nhiệt đồng nghĩa với việc thu nhập trung bình thực tế mỗi giờ của người lao động tăng 0,4% hàng tháng, dù chỉ tăng 0,8% so với 1 năm trước. Trong khi Fed vẫn kiên định với mục tiêu lạm phát 2%, thì số liệu tháng 6 cho thấy tình hình giá cả đang "đi đúng hướng". Thị trường gần như chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed, điều này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các giao dịch mua vào đồng USD.