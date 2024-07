Giá USD hôm nay 11.7.2024: Đô la tự do giảm sâu

Ngày 11.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, lên 24.253 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 5 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.215 - 25.245 đồng, bán ra 25.465 đồng; ACB mua vào 25.190 - 25.220 đồng, bán ra 25.465 đồng… Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục sụt giảm thêm 20 đồng, mua vào còn 25.710 đồng, bán ra 25.790 đồng. So với mức cao kỷ lục đạt được cách đây 2 tuần, giá USD tự do hiện nay giảm khoảng 270 đồng.



Giá USD trong và ngoài ngân hàng đồng loạt giảm NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá đồng bạc xanh giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,15 điểm, còn 104,98 điểm. Đồng USD giảm vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ ra rằng, Ngân hàng Trung ương Mỹ đang tiến gần hơn đến việc cắt giảm lãi suất, song vẫn muốn lạm phát giảm thêm.

Chủ tịch Fed đưa ra bình luận trước thềm dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào hôm nay 11.7. Trong một cuộc thăm dò của Reuters trước đó, các nhà kinh tế dự kiến báo cáo hôm nay sẽ cho thấy giá tiêu dùng tăng 0,1% trong tháng, trong khi giá cốt lõi tăng 0,2%. Điều đó sẽ đưa mức tăng hằng năm lần lượt là 3,1% và 3,4%. Những bình luận của ông Jerome Powell trong ngày điều trần thứ hai trước Quốc hội chưa sẵn sàng kết luận rằng lạm phát đang giảm xuống mức 2% một cách bền vững, thừa nhận thị trường lao động đang hạ nhiệt và lưu ý "hiện chúng ta phải đối mặt với rủi ro hai mặt" trong nền kinh tế.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đặt cược khoảng 73% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, với lần cắt giảm thứ hai cũng có thể xảy ra vào tháng 12. Đồng USD có khả năng sẽ suy yếu khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất nhưng các nhà giao dịch vẫn chưa chắc chắn về động thái đó, đặc biệt là khi lãi suất của Mỹ vẫn cao hơn các đồng tiền khác.