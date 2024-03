Tránh tình trạng mức tăng lương không theo kịp lạm phát

Báo cáo tình hình ý kiến, kiến nghị cử tri, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Dương Thanh Bình cho hay cử tri tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về việc thời gian gần đây vẫn còn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm chết và bị thương nhiều người.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp 31 của UBTVQH Gia Hân

Cử tri cũng lo lắng về giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng; tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế công lập. Ngoài ra, cử tri còn lo lắng về tình trạng khan hiếm nguồn cát xây dựng, không đủ cung cấp cho các công trình trọng điểm quốc gia và nhu cầu xây dựng khác khiến chi phí đầu tư tăng cao, ảnh hưởng lớn đến tiến độ công trình, dự án; tình trạng khai thác cát trái phép ở Hà Nội và một số địa phương diễn biến phức tạp.

Cử tri còn phản ánh hiện một số bệnh nhân chưa được điều trị dứt bệnh nhưng do hết thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở y tế theo quy định bảo hiểm y tế nên phải làm thủ tục xuất viện, sau đó mới nhập viện lại để được tiếp tục điều trị, quy định này đã gây khó khăn cho người dân khi điều trị bệnh… Đồng thời, theo ông Dương Thanh Bình, cử tri phản ánh thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực trên thẻ, gây khó khăn cho người sử dụng trong việc theo dõi thời gian hết hạn của thẻ để đóng tiếp...

Từ những lo lắng của cử tri, Trưởng ban Dân nguyện kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường..., tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng.

Ban Dân nguyện cũng kiến nghị tiếp tục chỉ đạo bộ, ngành liên quan có giải pháp cho khai thác mỏ cát tạo nguồn cung, hạ giá thành để đáp ứng yêu cầu xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng khác…

Trong lĩnh vực y tế, Ban Dân nguyện kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp hữu hiệu đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; xem xét, điều chỉnh quy định thời gian điều trị nội trú bảo hiểm y tế cho phù hợp nhằm đảm bảo thuận lợi trong công tác khám, chữa bệnh của người dân. Cơ quan phụ trách công tác dân nguyện kiến nghị chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội VN xem xét thiết kế lại mẫu thẻ bảo hiểm y tế để người tham gia bảo hiểm có thể theo dõi hạn sử dụng tiện lợi và dễ dàng hơn.

Giải quyết thiếu cát cho các công trình trọng điểm

Báo cáo tại phiên họp về vấn đề khai thác cát trái phép, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, theo số liệu thống kê trong 4 năm (từ 2020 - 2023), lực lượng công an phát hiện hơn 21.371 vụ, khởi tố 299 vụ, 434 bị can. "Bộ Công an đang tập trung khảo sát, đánh giá, tăng cường chỉ đạo công an các địa phương về nội dung này", ông Tỏ nhấn mạnh.

Trong kết luận phiên làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh các kiến nghị về giải quyết nguồn cung cát xây dựng và tình trạng "cát tặc" tại Hà Nội và một số địa phương. "Hôm nay thấy có thông tin Bộ GTVT đề nghị mở rộng thí điểm sử dụng cát biển cho xây dựng sau khi thí điểm có hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị khẩn trương mở rộng để giải quyết việc thiếu cát cho các công trình trọng điểm quốc gia", ông Phương lưu ý.

Việc cần cấp bách làm được đưa vào chương trình kỳ họp 7 Chiều cùng ngày, UBTVQH bế mạc phiên họp 31. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sau 3 ngày rưỡi làm việc, UBTVQH đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch. Khẳng định thời gian tới còn nhiều công việc phải triển khai khi Chính phủ đề xuất bổ sung nhiều nội dung vào chương trình kỳ họp 7 sắp tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Quốc hội làm việc với các cơ quan Chính phủ để rà soát kỹ lưỡng. "Cái gì cấp bách có thể làm ngay được thì đưa vào chương trình kỳ họp 7, nội dung nào chưa chuẩn bị kịp thì giãn tiến độ ra, đưa vào chương trình kỳ 8 để đảm bảo chất lượng, tính khả thi", Chủ tịch Quốc hội lưu ý. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan bám sát chương trình, kế hoạch, tổ chức công việc khoa học, phân công, phân bổ nguồn lực hợp lý để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp 7 sắp tới.