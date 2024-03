Công an Bình Thuận, Quảng Ninh, Kon Tum phối hợp triệt xóa đường dây ma túy

Chiều 19.3, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận, Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Minh Sản CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác tuần tra, trinh sát, nắm địa bàn, Công an H.Ngọc Hồi phát hiện Trịnh Minh Sản (51 tuổi, ở thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi) có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh số lượng lớn.

Sau một thời gian dài theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động của người này, Công an H.Ngọc Hồi phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận (nơi Sản thường xuyên lui tới) để tập trung đấu tranh nhằm bóc gỡ triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đào Thị Ánh (vợ Trịnh Minh Sản) khai nhận đã giúp chồng cất giấu 1 kg ma túy CÔNG AN CUNG CẤP

Khi phát hiện đường dây ma túy bắt đầu hoạt động, cơ quan công an quyết định "cất vó". Ngày 15.3, Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang Xa Văn Tiến (29 tuổi, ở xã Đắk Kan, H.Ngọc Hồi) đang vận chuyển thuê cho Sản 1 kg ma túy đá từ H.Ngọc Hồi đến TP.Phan Thiết (Bình Thuận) để tiêu thụ.

Sau đó, Công an H.Ngọc Hồi phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y huy động lực lượng, chó nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Minh Sản. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 1 kg ma túy đá.

Bà Đào Thị Ánh (49 tuổi, vợ Sản) khai nhận đã giúp chồng cất giấu số ma túy trên. Ngoài ra, ngày 14.3, bà Ánh đã giao cho Tiến 1 kg ma túy đá để vận chuyển đến Bình Thuận.

Số ma túy đá thu giữ tại nhà của Trịnh Minh Sản CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 16.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công Trịnh Minh Sản và Thao Minh Xá (47 tuổi, ở xã Sa Loong, H.Ngọc Hồi) và thu giữ 2 kg ma túy đá. Công an H.Ngọc Hồi cũng đã phối hợp các lực lượng chức năng nhanh chóng khám xét và thu giữ thêm 1 kg ma túy đá tại chỗ ở của Thao Minh Xá. Theo cơ quan công an, Thao Minh Xá cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Trịnh Minh Sản.

Hiện Công an H.Ngọc Hồi đã tiến hành các thủ tục bàn giao người và toàn bộ tang vật cho Công an tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.