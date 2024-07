Giá USD hôm nay 29.7.2024: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 29.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.252 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ như Vietcombank cộng 3 đồng, đưa giá mua lên giá 25.124 đồng và bán ra 25.464 đồng; Eximbank mua vào 25.140 đồng và bán ra 25.464 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần qua; BIDV mua vào 25.121 đồng và bán ra 25.461 đồng...

Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua USD với giá 25.620 đồng và bán ra 25.720 đồng, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá USD ngân hàng sáng 29.7 tăng nhẹ nhưng thị trường tự do giảm NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD ít biến động. Chỉ số USD-Index vẫn duy trì ở mức trên 104 điểm, giảm nhẹ so với cuối tuần qua.

Tâm điểm của tuần này là cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong hai ngày 30 - 31.7. Nhiều nhà phân tích cho rằng Chủ tịch Fed - Jerome Powell - và các đồng nghiệp của ông đang phải đối mặt với một bài toán khó để có thể đưa ra quyết định khi nào sẽ cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, với những diễn biến gần đây về lạm phát và thị trường lao động, khả năng Fed có một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang trở nên rõ ràng hơn.

Trong tuần qua, báo cáo công bố cho thấy GDP quý 2/2024 của Mỹ tăng trưởng thực tế là 2,8% sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ và lạm phát. Con số này vượt xa dự báo 2,1% của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát, đồng thời cũng cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,4% của quý 1/2024. Ngược lại, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - trong quý 2/2024 tăng 2,6% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 3,4% của quý 1/2024. Điều này cho thấy áp lực lạm phát đang dần hạ nhiệt, khiến kỳ vọng vào việc Fed sớm giảm lãi suất gia tăng...