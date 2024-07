Giá USD hôm nay 28.7.2024: Chịu nhiều sức ép

So với đầu tháng 7, giá bán USD trong ngân hàng biến động nhẹ, trong khi giá mua vào sụt giảm mạnh, dẫn đến giá mua thấp hơn bán ra lên 320 - 360 đồng thay vì 220 - 250 đồng trước đó. Vietcombank mua USD với giá 25.214 - 25.244 đồng, bán ra 25.464 đồng. Eximbank, giá mua USD còn 25.100 - 25.130 đồng, bán ra 25.450 đồng. ACB mua vào với giá 25.100 - 25.130 đồng, bán ra 25.460 đồng…



Giá mua USD giảm nhanh NGỌC THẮNG

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thông tin không chính thức trong tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 1,9 tỉ USD (tương đương 48.300 tỉ đồng). Quy mô bán ngoại tệ giảm so với tháng 5 và nhu cầu về ngoại tệ có vẻ tăng từ nửa sau của tháng 6. Lũy kế, đến ngày 3.7, ước tính nhà điều hành đã bán ra khoảng 6,4 tỉ USD ( tương đương 162.500 tỉ đồng). Nhìn về chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm nay, NHNN vẫn phải đối diện với áp lực về tỷ giá trong nửa cuối năm 2024. Nguyên nhân là sức mạnh của đồng USD được dự báo sẽ duy trì bởi chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước khác vẫn cao do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt lãi suất chậm hơn và ít hơn các ngân hàng trung ương khác. Nhiều nhà kinh tế cho rằng nếu ông Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ khiến lạm phát tăng trở lại, từ đó ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị kéo dài dẫn đến nhu cầu tích trữ USD như một kênh trú ẩn an toàn. Dựa trên triển vọng này, VDSC cho rằng NHNN có thể phải tiếp tục tiêu hao dự trữ ngoại hối nếu muốn kiềm giữ tỷ giá.

Chỉ số USD-Index tăng nhẹ, lên 104,32 điểm thế nhưng trong tuần tới, mọi thông tin hướng vào cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ vào ngày 30 và 31.7. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất USD trong kỳ họp này nhưng kỳ vọng sẽ tăng lên vào cuộc họp tháng 9. Dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.