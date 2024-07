Giá USD hôm nay 26.7.2024: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 5 đồng, lên 24.269 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD từ 17 - 166 đồng, trong đó giá mua vào có mức giảm mạnh hơn so với bán ra. Vietcombank mua vào 25.091 - 25.121 đồng, bán ra 25.461 đồng; ACB mua vào 25.130 đồng, bán ra 25.450 đồng… Giá mua USD thấp hơn bán ra từ 320 - 370 đồng/USD. Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng thêm 30 đồng, lên 25.690 đồng chiều mua vào, bán ra 25.770 đồng.



Ngân hàng giảm mạnh giá mua USD NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường quốc tế trượt giảm nhẹ, chỉ số USD-Index xuống 104,4 điểm. Đồng USD giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm. Sau đó đồng bạc xanh có sự phục hồi nhẹ nhờ các báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố phần lớn đều mạnh hơn dự kiến. Theo đó, GDP thực tế quý 2 của Mỹ tăng 2,8% (so với cùng kỳ năm ngoái), cao hơn mức kỳ vọng là 2% và tăng so với tốc độ tăng trưởng của quý 1 là 1,4%. Ngoài ra, tiêu dùng cá nhân tăng 2,3%, cao hơn kỳ vọng 2% và tăng so với tốc độ tăng trưởng của quý 1 là 1,5%. Báo cáo GDP đã giúp xoa dịu nỗi lo của thị trường về việc chi tiêu của người tiêu dùng giảm và nền kinh tế chậm lại.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ đã giảm 8.000, xuống mức 235.000, cho thấy thị trường lao động phục hồi, so với kỳ vọng ở mức 238.000. Số đơn xin trợ cấp liên tục hàng tuần đã giảm 16.000, xuống mức 1,851 triệu, thấp hơn so với mức dự đoán 1,868 triệu. Ngoài ra, đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Mỹ trong tháng 6 giảm mạnh 6,6%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng là 0,3%.

Trong tuần này, thị trường tăng đặt cược vào khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, trong khi hiện tại thị trường đang kỳ vọng 100% khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 17 và 18.9, tăng từ mức 97% vào đầu tuần.