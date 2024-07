Giá USD hôm nay 30.7.2024: Biến động trái chiều

Sáng 30.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.257 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Thế nhưng, giá USD tại một số ngân hàng biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank mua chuyển khoản ở mức 25.120 đồng và bán ra 25.460 đồng, giảm 4 đồng so với hôm qua; Eximbank giảm 10 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.130 đồng nhưng tăng 4 đồng ở chiều bán ra, lên 25.450 đồng...

Trong khi đó, giá USD tự do hồi phục khi được mua vào 25.630 đồng và bán ra 25.730 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Giá USD sáng 30.7 biến động trái chiều NGỌC THẮNG

Theo báo cáo từ Shinhan Bank mới đây, tỷ giá USD/VND sẽ sớm đạt đỉnh trong quý 3 và sau đó sẽ hạ nhiệt. Ngân hàng này dự báo tỷ giá USD/VND bình quân năm 2024 dự kiến sẽ ở mức 25.040 đồng. Tương tự, Công ty chứng khoán KB Việt Nam cho rằng tỷ giá sẽ tiếp tục biến động trong quý 3 do ảnh hưởng từ nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp. Nhưng sang tới quý 4, xu hướng hạ nhiệt sẽ rõ ràng hơn nhờ nguồn ngoại tệ cải thiện khi xuất khẩu được đẩy mạnh, kiều hối đổ về song song với dòng tiền FDI. Từ những lập luận trên, công ty này dự báo tỷ giá sẽ ổn định trở lại và mức tăng cả năm là 3,5%, tương ứng đạt 25,120 USD/VND.

Giá USD thế giới đi lên. Chỉ số USD-Index sáng đầu ngày đạt 104,4 điểm, tăng 0,4 điểm so với hôm qua. Tâm điểm của tuần này là cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ diễn ra trong hai ngày 30 - 31.7. Như thường lệ, kết thúc cuộc họp vào cuối ngày 31.7, Fed sẽ đưa ra tuyên bố chính sách mới nhất. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất như hiện tại là 5,25% - 5,50% trong kỳ họp này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm gợi ý từ tuyên bố sau cuộc họp về khả năng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện trong một động thái tại cuộc họp tháng 9. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất 0,25 điểm % từ tháng 9 và đến cuối năm 2024, Fed sẽ hạ lãi suất ba lần, tổng cộng 0,75 điểm %.