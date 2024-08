Giá USD hôm nay 6.8.2024: Ngân hàng đồng loạt giảm, thị trường tự do tăng

Sáng 6.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.240 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Đồng loạt, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 120 đồng, đưa giá mua USD xuống 24.930 đồng và bán ra xuống 25.270 đồng; Eximbank mua USD chuyển khoản ở mức 24.930 đồng và bán ra 25.250 đồng, giảm 10 đồng ở chiều mua và giảm 50 đồng ở chiều bán ra...

Riêng giá USD tự do đứng yên ở chiều mua vào là 25.600 đồng nhưng tăng 30 đồng ở chiều bán ra, lên 25.730 đồng.

Giá USD sáng 6.8 đồng loạt giảm NGỌC THẮNG

Giá USD trên thế giới tiếp tục giảm. Chỉ số USD-Index hiện chỉ còn 102,54 điểm, giảm 0,3 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh cũng nằm trong vòng xoáy bán mạnh khi thị trường tài chính toàn cầu lao dốc trong ngày đầu tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật tiếp tục tăng và hiện 1 USD đổi 145,22 yen (so với cuối tuần 1 USD đổi 146,5 yen). Tại Việt Nam, ngân hàng Vietcombank tăng thêm giá bán yen Nhật lên gần 4 đồng so với cuối tuần qua, đạt 177,24 đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5.8 (rạng sáng 6.8 giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ cũng lao dốc mạnh. Cụ thể, chỉ số Dow Jones bốc hơi 1.033,99 điểm, tương đương giảm 2,6% xuống 38.703,27 điểm; Chỉ số Nasdaq Composite giảm 3,43% còn 16.200,08 điểm và S&P 500 mất 3% xuống 5.186,33 điểm. Cả Dow Jones và S&P 500 đều ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 9.2022.

Trước đó, thị trường chứng khoán khắp nơi tại châu Á hay châu Âu đều giảm mạnh. Trong đó, Nhật Bản chứng kiến phiên giảm tồi tệ nhất kể từ "ngày thứ hai đen tối" (Black Monday) của Phố Wall năm 1987 khi chỉ số Nikkei 225 giảm 12,4% xuống 31.458,42 điểm.

Theo nhiều nhà phân tích, những lo ngại về suy thoái kinh tế ở Mỹ cũng như căng thẳng tại khu vực Trung Đông khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác, thậm chí kể cả vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Ông Jim Wycoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, phát biểu trên CNBC rằng nhà đầu tư đang hoảng sợ và họ bán những gì có thể, bao gồm kim loại quý...