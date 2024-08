Giá USD hôm nay 19.8.2024: Đi ngang sáng đầu tuần

Sáng 19.8, giá USD tại ngân hàng Vietcombank được giữ nguyên như cuối tuần qua khi mua vào ở mức 24.890 đồng và bán ra 25.230 đồng. Trong khi đó, Eximbank giảm 10 đồng, đưa giá mua USD xuống 24.890 đồng và bán ra 25.220 đồng…



Giá USD tự do cũng đi ngang ở mức mua vào 25.250 đồng và bán ra 25.400 đồng. Hiện giá USD tự do cao hơn ngân hàng chỉ khoảng 200 đồng - là mức thấp so với chênh lệch lên 400 - 500 đồng của nhiều tháng trước.

Giá USD tự do sáng 19.8 đi ngang NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm. Chỉ số USD-Index xuống 102,25 điểm, giảm 0,05 điểm so với cuối tuần qua. Đây là mức giá thấp nhất của chỉ số đồng USD trong vòng 5 tháng qua.

Với báo cáo lạm phát tích cực trong tháng 7 của Mỹ, nhiều nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Chủ tịch Fed - Jerome Powell cũng đã gợi ý về khả năng này trong các phát biểu gần đây. Như vậy, kỳ vọng ngày tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất đã làm giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD, khiến giá USD suy yếu.

Trong tuần này, các nhà đầu tư đang tập trung chú ý đến hội nghị Jackson Hole với điểm nhấn là bài phát biểu của Chủ tịch Fed - Jerome Powell vào ngày 23.8. Chủ tịch Fed sẽ phát biểu về triển vọng của nền kinh tế. Theo Bloomberg, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Mỹ đang tiến gần tới thời điểm đảo chiều chính sách, thị trường tài chính rất quan tâm đến Fed. Trước hết, các nhà đầu tư sẽ tìm cách xác nhận liệu Fed có hạ lãi suất vào tháng 9 hay không. Các nhà kinh tế của Bloomberg Economics cho rằng rất có khả năng ông Powell sẽ sử dụng bài phát biểu tại Jackson Hole để tuyên bố thời điểm thích hợp để hạ lãi suất sắp đến...