Giá USD hôm nay 21.8.2024: Ngân hàng đồng loạt giảm, xuống sát 25.000 đồng

Sáng 21.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.246 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 50 đồng khi còn mua vào ở mức 24.750 đồng và bán ra xuống 25.090 đồng, Eximbank cũng giảm 50 đồng, đưa giá mua USD xuống 24.720 đồng và bán ra xuống 25.060 đồng… Giá USD trong các ngân hàng thương mại hiện nay đã giảm gần 350 đồng so với đầu tháng 8.

Trong khi đó, giá USD tự do đứng yên khi tiếp tục được mua vào 25.320 đồng và bán ra 25.420 đồng như hôm qua.

Giá USD sáng 21.8 trong các ngân hàng đồng loạt giảm NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới vẫn tiếp tục đà đi xuống. Chỉ số USD-Index xuống còn 101,26 điểm, giảm 0,54 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh đi xuống khi nhà đầu tư càng chắc chắn về khả năng sắp giảm lãi suất của Mỹ.

Hôm nay, biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố. Tuy nhiên, nhà đầu tư quan tâm hơn đến Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole thường niên của Fed, tại đây Chủ tịch Fed - Jerome Powell - dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 23/08. Nhà đầu tư hy vọng Chủ tịch Fed sẽ đưa ra những thông điệp về mức độ giảm lãi suất sắp tới.

Nhiều nhà phân tích đặt cược vào khả năng Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9, nhưng câu hỏi then chốt là liệu mức cắt giảm sẽ là 25 hay 50 điểm cơ bản. Trong khi đó, các quan chức Fed cũng đã bắt đầu thảo luận công khai về khả năng hạ lãi suất. Chủ tịch Fed khu vực Minneapolis - Neel Kashkari cho rằng việc cân nhắc cắt giảm vào tháng 9 là phù hợp do lo ngại về thị trường lao động. Chủ tịch Fed khu vực San Francisco - Mary Daly và Chủ tịch Fed Chicago - Austan Goolsbee cũng bày tỏ quan điểm tương tự...