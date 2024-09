Giá USD hôm nay 1.9.2024: Đô la tự do rút ngắn khoảng cách với ngân hàng

Sáng 1.9, giá USD trong nước tiếp tục ghi nhận đà giảm như các tuần vừa qua. Chẳng hạn, Vietcombank hiện mua USD chuyển khoản ở mức 24.690 đồng và bán ra 25.030 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tại Vietcombank giảm 120 đồng. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua USD với giá 24.700 đồng và bán ra 25.030 đồng, giảm 120 đồng ở chiều mua nhưng giảm đến 190 đồng ở chiều bán ra…



Ngược lại, giá USD tự do tăng trở lại và hiện được mua vào 25.240 đồng, bán ra 25.320 đồng. So với cuối tuần trước, giá USD tự do tăng 20 đồng. Giá USD tự do giảm mạnh và tính chung trong hai tháng vừa qua đã bốc hơi gần 3%. Điều này thu hẹp mức tăng so với đầu năm xuống chỉ còn quanh 500 đồng, tương ứng tăng gần 2%. Hiện giá bán ra của đồng đô la trên thị trường tự do chỉ cao hơn các ngân hàng dưới 300 đồng và là mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua.

Giá USD trong ngân hàng lẫn tự do tiếp tục sụt giảm trong tuần ẢNH: HUY HƯNG

Tuần này, giá euro cũng cùng chiều với giá USD khi sụt giảm so với cuối tuần trước. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản 27.103 đồng và bán ra 28.327 đồng, giảm 253 đồng ở chiều mua và giảm 241 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tương tự, đồng yen Nhật cũng quay đầu đi xuống khi Vietcombank mua vào với giá 166,07 đồng và bán ra 175,91 đồng, giảm từ 0,47 - 0,58 đồng sau một tuần…

Giá USD thế giới hồi phục trở lại trong tuần này. Chỉ số USD-Index đạt 101,66 điểm, tăng 1 điểm so với cuối tuần trước. Tuy nhiên tính chung trong vòng 2 tháng qua, chỉ số USD-Index đã giảm hơn 4%. Sự đi xuống của đô la Mỹ có thể sẽ còn tiếp tục, khi khả năng giảm lãi suất cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang ngày càng đến gần.