Giá USD hôm nay 16.9.2024: Biến động trái chiều chờ tin lãi suất từ Mỹ

Sáng nay (16.9), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.137 đồng, giảm 35 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank mua USD chuyển khoản ở mức 24.380 đồng và bán ra 24.720 đồng, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Trong khi đó, Eximbank tăng 10 đồng, đưa giá mua USD lên 24.380 đồng và bán ra 24.710 đồng…

Riêng giá USD tự do đứng yên khi tiếp tục mua vào 24.930 đồng và bán ra 25.030 đồng.

Giá USD sáng 16.9 trong nước biến động trái chiều ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index xuống 100,64 điểm, giảm 0,48 điểm so với cuối tuần qua. Theo Reuters, giá USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng so với đồng yen Nhật sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp diễn ra. Hiện 1 USD đổi được 140,5 yen thay vì mức gần 142 yen vào đầu tuần trước.

Tâm điểm của thị trường đang dồn vào cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed sẽ diễn ra vào 17 - 18.9. Việc Fed giảm lãi suất càng trở nên chắc chắn sau các báo cáo lạm phát tháng 8 ở mức thấp. Vấn đề được quan tâm là mức lãi suất được Fed cắt giảm sẽ bao nhiêu?

Theo Khảo sát người tiêu dùng vừa được Đại học Michigan công bố, niềm tin của người tiêu dùng đã cải thiện trong tháng 9, trong khi kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tụt xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm. Niềm tin người tiêu dùng đã lên mức 69, tăng từ 67,9 vào tháng 8 và tốt hơn ước tính của Dow Jones là 68,4. Trong khi đó, triển vọng lạm phát trong một năm tới đã giảm xuống 2,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 12.2020. Niềm tin của người tiêu dùng tăng cao phần nào hỗ trợ đồng bạc xanh không giảm sâu...