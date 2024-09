Giá USD hôm nay 10.9.2024: Đồng loạt tăng cao

Sáng 10.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.194 đồng, cộng thêm 17 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng cao. Chẳng hạn, Vietcombank tăng 70 đồng so với cuối tuần qua, đưa giá mua USD chuyển khoản lên 24.510 đồng và bán ra lên 24.850 đồng; Eximbank tăng 90 đồng khi mua vào với giá 24.530 đồng và bán ra 24.860 đồng…

Giá USD tự do cũng tăng thêm 50 đồng so với hôm qua khi được mua lên 25.170 đồng và bán ra lên 25.270 đồng.

Giá USD sáng 10.9 trong các ngân hàng đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 101,66 điểm, tăng 0,5 điểm so với hôm qua. Theo Reuters, đồng USD đã tăng giá trở lại so với các loại tiền tệ chính vào phiên đầu tuần trong bối cảnh thị trường đang hướng tới dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và họ đã điều chỉnh kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh vào tuần tới.

Đây là lần đầu tiên đồng bạc xanh tăng giá so với yen Nhật sau 5 phiên liên tiếp và là phiên tăng giá thứ hai so với đồng euro. Các nhà đầu tư đang chờ đợi 2 báo cáo lạm phát quan trọng có thể cung cấp thêm thông tin trước khi Fed họp ra quyết định lãi suất trong tuần sau. Đó là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) tháng 8 dự kiến sẽ được lần lượt công bố vào sáng 11.9 và 12.9.

Ông Amo Sahota, Giám đốc điều hành tại Klarity FX, cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 0,25% vào tuần tới và sẽ giảm 0,50% vào tháng 11. Tuy nhiên, điều đó vẫn còn tùy thuộc vào dữ liệu lạm phát được công bố. Nhà đầu tư gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25% trong cuộc họp này. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất 73% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% và xác suất 27% lãi suất sẽ giảm 0,50%...