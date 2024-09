Giá USD hôm nay 4.9.2024: Đô la tự do bật tăng trở lại

Sáng 4.9, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Chẳng hạn, Vietcombank mua vào ở mức 24.710 đồng và bán ra 25.050 đồng, tăng 20 đồng so với trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, ngân hàng Eximbank tiếp tục giữ nguyên giá mua chuyển khoản 24.700 đồng và bán ra 25.030 đồng...

Riêng giá USD tự do giữ nguyên giá mua ở mức 25.250 đồng nhưng tăng chiều bán ra thêm 50 đồng, lên 25.400 đồng.

Giá USD tự do sáng 4.9 bật tăng trở lại NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá USD không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index đạt 101,65 điểm, nhích nhẹ 0,05 điểm so với đầu tuần. Mỹ vừa công bố dữ liệu chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu suy yếu. PMI của S&P 500 Global trong tháng 8 ở mức 47,9%, tiếp tục giảm so với tháng 7 và xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Còn dữ liệu PMI từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM) đạt 47,2% trong tháng 8, tăng 0,4 điểm % so với kết quả tháng 7 nhưng thấp hơn ước tính 47,9% của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò. PMI dưới 50% cho thấy hoạt động sản xuất đang bị thu hẹp.

Hiện các nhà đầu tư tập trung vào báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 6.9. Trong một cuộc khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm 165.000 việc làm tại Mỹ vào tháng 8, tăng so với mức tăng 114.000 của tháng trước. Các nhà phân tích cho biết dữ liệu này sẽ ủng hộ cho việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới.

Athanasios Vamvakidis, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại BofA nhận định trên CNBC rằng ông dự kiến đồng USD sẽ suy yếu trong nửa cuối năm nay. Nền kinh tế Mỹ đang chậm lại nhưng vẫn hoạt động tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới.