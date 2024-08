Kỳ vọng lạm phát tăng, lãi suất tiết kiệm đi lên

Vụ Dự báo thống kê (Ngân hàng Nhà nước) tiến hành điều tra từ ngày 1 - 20.8 và đã hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát (CPI) quý 3/2024 đối với các chuyên gia. Theo đó, các chuyên gia kỳ vọng về CPI bình quân năm 2024 tăng 4% so với năm 2023, bình quân năm 2025 tăng 3,87% so với năm 2024 và bình quân năm 2026 tăng 3,83% so với năm 2025. Mức này tăng tương ứng so với kết quả điều tra gần nhất hồi tháng 5 là 0,15%, 0,17% và 0,3%. Kết quả điều tra phản ánh kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế, không phản ánh quan điểm của Ngân hàng Nhà nước.



Lãi suất tiết kiệm tăng NGỌC THẮNG

Trong khi đó, kết quả điều tra kỳ vọng lạm phát đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, mức lạm phát tháng 8 tăng 0,4% so với tháng 7. Lạm phát bình quân năm 2024 so với năm 2023 là 3,78%, năm 2025 so với năm 2024 là 3,87%. Kết quả điều tra kỳ vọng lạm phát của các tổ chức tín dụng thấp hơn so với mức chuyên gia đưa ra. Đồng thời các tổ chức tín dụng cũng giảm sự kỳ vọng lạm phát bình quân năm 2024 thấp hơn so với kết quả tháng trước đó. Trong tháng 7, các tổ chức kỳ vọng lạm phát ở mức 3,86%.

Với mức kỳ vọng lạm phát năm 2024 từ 3,78 - 4%, lãi suất tiết kiệm hiện nay thực dương ở mức khoảng 1,5%/năm. Ngày 30.8, HDBank tăng lãi suất huy động 0,3%/năm ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất huy động 1 tháng lên 3,85%/năm, 3 tháng ở mức 3,95%/năm, 6 tháng tăng vọt lên 5,1%/năm, từ 7 - 11 tháng ở mức 4,7%/năm, 12 tháng 5,5%/năm… Cùng ngày, Eximbank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 2 tháng thêm 0,2- 0,3%, lên 3,8 - 3,9%/năm. Tuy nhiên ở kỳ hạn 12 tháng, nhà băng này lại giảm 0,2%, xuống còn 5,2%/năm.