Tăng lương, lạm phát tăng không đáng kể

Kinh tế 7 tháng tốt hơn cùng kỳ

Báo cáo của Bộ KH-ĐT cho biết, KT-XH tháng 7 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt kết quả tốt hơn tháng 6, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,48% so với tháng 6; bình quân 7 tháng tăng 4,12%. Tỷ giá, lãi suất có xu hướng ổn định; an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 tăng 8,7% so với tháng 6 và tăng 21,8% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng tăng 17,1%, trong đó xuất khẩu tăng 15,7%; nhập khẩu tăng 18,5%. Cán cân thương mại tháng 7 xuất siêu 2,12 tỉ USD; tính chung 7 tháng xuất siêu 14,08 tỉ USD...

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế VN. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nâng dự báo tăng trưởng của VN năm 2024 lên 6,3%; HSBC nâng lên 6,5%, ADB nâng lên 6%.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong tháng 7, chúng ta thực hiện tăng lương cơ sở nhưng lạm phát tăng không đáng kể. Tuy nhiên, sức ép lạm phát còn cao. Tình hình sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn. Tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn. Thị trường bất động sản bước đầu ổn định nhưng khó khăn, vướng mắc còn chậm được giải quyết. Việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội (NƠXH) rất chậm; vẫn còn 26.500 tỉ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 NHẬT BẮC

Đặc biệt, thiệt hại do thiên tai trong 7 tháng là 2.123 tỉ đồng, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ năm 2023. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; xảy ra một số vụ tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng…

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tập trung giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; tăng tiếp cận vốn tín dụng, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%; tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Thủ tướng cũng giao các bộ GTVT, Công thương, KH-ĐT, Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, nhất là dự án 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; hệ thống đường bộ cao tốc (phấn đấu đến năm 2025 đưa vào khai thác khoảng 3.000 km).

G IẢM 3 - 5% LÃI VAY CHO NGƯỜI MUA NƠXH

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra chiều 5.8, PV Thanh Niên đặt câu hỏi: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng nhận định khó đạt mục tiêu NƠXH. Trong 5 tháng còn lại của năm, Bộ Xây dựng có giải pháp đột phá gì để đạt mục tiêu Chính phủ giao? Đề xuất giảm lãi vay với gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng đến nay đã thực hiện và giải ngân ra sao?

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm có 8 dự án đã hoàn thành (trong đó 4 dự án hoàn thành toàn bộ, 4 dự án hoàn thành một phần) với quy mô 3.136 căn. Ngoài ra, có 5 dự án đã cấp phép, khởi công xây dựng, với quy mô 8.468 căn và 9 dự án đã có chủ trương đầu tư, với quy mô 8.795 căn. "Mục tiêu năm 2024 theo Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH được giao tại Nghị quyết 01, khoảng 130.000 căn hộ thì vẫn còn gần 100.000 căn hộ phải hoàn thành. Mục tiêu này phụ thuộc vào các dự án đã khởi công và vào đúng tiến độ cũng như phụ thuộc vào nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương, chủ đầu tư", ông Dũng nêu.

Về tiến độ giải ngân gói 120.000 tỉ đồng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, ngoài 4 NH thương mại CP nhà nước (BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank), có thêm TPBank, VPBank, MBBank và Techcombank đã có văn bản đăng ký tham gia chương trình với số tiền đăng ký của mỗi NH là 5.000 tỉ đồng, nâng tổng số có 8 NH thương mại tham gia, với 140.000 tỉ đồng. "Qua tổng hợp, đến nay có 78 dự án đủ điều kiện vay vốn ưu đãi trên cổng thông tin điện tử. Các NH đã giải ngân 1.344 tỉ đồng, gồm 1.295 tỉ đồng cho chủ đầu tư tại 12 dự án; 49 tỉ đồng cho người mua nhà tại 5 dự án", ông Dũng cho hay.

Hiện NHNN đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo tờ trình, nghị quyết điều chỉnh nội dung chương trình 120.000 tỉ đồng theo hướng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng mua từ 3 - 5%. Đối với khách hàng là chủ đầu tư thì giữ nguyên mức hỗ trợ 1,5 - 2%. Bộ Xây dựng đã có văn bản thống nhất với đề xuất nêu trên của NHNN. Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 5.8, Thủ tướng đã đồng thuận đề xuất của NHNN điều chỉnh nội dung gói 120.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị NHNN chỉ đạo, khuyến khích thêm các NH thương mại tham gia cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỉ đồng và nới tín dụng, xem xét tăng thời hạn cho vay là 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi hơn, thấp hơn 3 - 5% so với NH thương mại thông thường, để hỗ trợ đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp...

Đưa 15 triệu tỉ đồng tiền gửi NH vào sản xuất, kinh doanh Chiều 5.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo NHNN và một số bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ. Nhấn mạnh hoạt động NH là huyết mạch của nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng kinh tế vĩ mô, sự phát triển chung, đồng thời bảo đảm sự an toàn hệ thống NH, tài chính quốc gia, nhất là khi tình hình có những biến động. Với số tiền trong dân gửi NH hiện đạt khoảng trên 15 triệu tỉ đồng, cần có giải pháp để nguồn vốn này phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh. Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng nhấn mạnh, điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, tập trung cho các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng cũng hoan nghênh NHNN đề xuất tăng gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho vay ưu đãi phát triển NƠXH, nhà ở công nhân lên 140.000 tỉ đồng với thời hạn cho vay tăng lên và lãi suất giảm đi; đồng thời yêu cầu phải nghiên cứu điều kiện tiếp cận phù hợp, tìm cách làm bằng được gói tín dụng này vì đây là chính sách nhân văn, giúp những người khó khăn có chỗ ở...