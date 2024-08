Thủ tướng: Tăng lương cơ sở nhưng lạm phát tăng không đáng kể

Mở đầu phiên họp, Chính phủ đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong tháng 7, đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc. Đồng thời đã tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin nhiều nội dung quan trọng trong tháng 7 vừa qua NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh, hàng triệu người dân đã tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng, hàng trăm nước gửi điện chia buồn, gửi đoàn tới viếng Quốc tang tại Việt Nam và hơn 1.000 đoàn quốc tế tới viếng tại các đại sứ quán Việt Nam ở các nước.

Điều này vừa khẳng định sự ngưỡng mộ, kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa thể hiện sự đánh giá cao vị thế, uy tín của đất nước ta. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn quan tâm tới hoạt động của Chính phủ và thường xuyên có các chỉ đạo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kể cả trong lúc nằm viện những ngày cuối đời.

Cũng trong phần khai mạc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc, lời thăm hỏi đến các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng do thiên tai, lũ lụt, sạt lở vừa qua.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa được Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam bầu làm Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng kinh tế

Về tình hình trong nước, các báo cáo cho thấy kinh tế - xã hội tháng 7 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt kết quả tốt hơn tháng 6, tính chung 7 tháng tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.



Tăng trưởng được thúc đẩy ở cả 3 khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,48% so với tháng 6; bình quân 7 tháng tăng 4,12%. Tỷ giá, lãi suất có xu hướng ổn định; an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm, xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 5,18 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,27 tỉ USD, tăng lần lượt 5,8% và 25,1%).

Xuất khẩu tiếp tục xu hướng tăng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 tăng 8,7% so với tháng 6 và tăng 21,8% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng tăng 17,1%, trong đó xuất khẩu tăng 15,7%; nhập khẩu tăng 18,5%. Nhập khẩu tăng trở lại phục vụ cho sản xuất trong nước; cán cân thương mại tháng 7 xuất siêu 2,12 tỷ USD; tính chung 7 tháng xuất siêu 14,08 tỉ USD.

Khách quốc tế tháng 7 đạt gần 1,15 triệu lượt; tính chung 7 tháng đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ 2019 trước khi có đại dịch Covid-19.

Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2024 lên 6,3%; HSBC nâng lên 6,5%, ADB nâng lên 6%.



Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 7 NHẬT BẮC

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, "trong tháng 7, chúng ta thực hiện tăng lương cơ sở nhưng lạm phát tăng không đáng kể".

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức, như sức ép lạm phát còn cao, tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao.

Thủ tướng đề nghị đánh giá, nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 7%. Cùng với đó là việc chuẩn bị các nội dung cụ thể, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị T.Ư 10 khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội XV.

"Phải quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc liên quan thể chế, tập trung thi hành tốt, các luật mới được ban hành và có hiệu lực như luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Các tổ chức tín dụng. Tinh thần là phải phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả", tăng cường giám sát, kiểm tra, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời", Thủ tướng nhấn mạnh.