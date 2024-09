Giá USD đột ngột đảo chiều đi xuống

Giá USD giảm mạnh

Ngày 13.9, các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD thêm 20 đồng, Vietcombank mua vào còn 24.360 - 24.390 đồng, bán ra 24.730 đồng; ACB mua vào còn 24.350 - 24.380 đồng, bán ra 24.710 đồng; BIDV mua vào còn 24.375 đồng, bán ra 24.715 đồng… So với mức giá đỉnh cao hồi tháng 7, giá USD của các ngân hàng hiện giảm khoảng 800 đồng, tương ứng mức 3,1%. Các ngân hàng thương mại có ngày giảm mạnh giá USD gần 0,5%.

Ngân hàng giảm mạnh giá USD trong 2 tuần đầu tháng 9 ẢNH: Ngọc Thắng

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các nhà băng cũng đi xuống 24.565 đồng/USD, giảm 3,5% so với mức đỉnh cuối tháng 6, tương ứng 900 đồng/USD. Mức giảm mạnh nhất là trên thị trường tự do, bị thổi bay gần 1.100 đồng/USD so với mức kỷ lục đạt được hồi cuối tháng 6 ở mức 26.080 đồng/USD, tương đương mất 4,1%. Giá mua USD tự do chiều 13.9 xuống còn 24.930 đồng mua vào, bán ra còn 25.025 đồng (giảm 60 đồng/USD trong ngày 13.9).

Trong 2 tuần đầu tháng 9, cặp tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm giá trong vòng 2 tháng trở lại đây. Nhờ vào tỷ giá hạ nhiệt 3% trong 3 tháng trở lại đây, khiến VND chỉ còn mất giá khoảng 1% so với USD tính từ đầu năm, trái ngược với giai đoạn căng thẳng về tỷ giá tăng nhanh trong quý 2, lên gần 5% so với cuối năm ngoái. Diễn biến thị trường ngoại tệ hiện nay hoàn toàn trái ngược với sự nóng sốt tỷ giá trong 2 quý đầu năm. Đặc biệt trong bối cảnh từ tháng 8 kéo qua tháng 9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục bơm ròng tiền ra thị trường với khối lượng lớn nhưng giá USD vẫn giảm sâu. Trong 3 ngày giao dịch đầu tháng 9 (từ ngày 4 - 6.9), NHNN đã bơm ròng ra thị trường 23.664 tỉ đồng (tương đương gần 1 tỉ USD). Sau vài ngày không giao dịch, NHNN đã thực hiện bơm ròng trở lại hơn 439 tỉ đồng trên thị trường mở vào ngày 13.9.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, HSBC VN, cho biết diễn biến này đến từ cả những yếu tố bên ngoài lẫn nội tại. Trên thị trường tài chính quốc tế, USD liên tục suy yếu trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế Mỹ hỗ trợ cho việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất. Cụ thể, chỉ số USD-index đã rơi về vùng 101 điểm, là mức thấp nhất kể từ đầu năm. Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong tháng 9 và tổng cộng 0,75% trong năm nay. Thêm vào đó, các chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước cho thấy đà phục hồi tích cực và đồng đều hơn giữa các nhóm ngành đã tạo ra nguồn ngoại tệ dồi dào trên thị trường.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2024 tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức xuất khẩu cả năm đạt 265,09 tỉ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước và mức xuất siêu 8 tháng đạt 19,07 tỉ USD. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và thực hiện tại VN đều đạt mức tăng ấn tượng lần lượt 20,52 tỉ USD và 14,15 tỉ USD, tương ứng mức tăng lần lượt 7% và 8% so với cùng kỳ năm trước. Đây đều là những yếu tố giúp gia tăng nguồn cung ngoại tệ trong nước.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, ĐH Kinh tế TP.HCM, bổ sung một lý do khiến giá USD giảm là đến từ yếu tố mùa vụ. Đây là giai đoạn tiền hàng xuất khẩu về nhiều sau những đơn hàng hoàn thành vào đợt cao điểm hè. Hơn nữa, NHNN chủ động tăng lãi suất liên ngân hàng để hạn chế đầu cơ tỷ giá và kỳ vọng Fed giảm lãi suất cũng làm cho USD yếu đi. Ngoài ra, thị trường vàng hiện nay trầm lắng, ít ai mua nên áp lực tỷ giá cho việc can thiệp thị trường vàng không quá lớn.

Dự báo tỷ giá cuối năm

Căn cứ vào những diễn biến kể trên, ông Ngô Đăng Khoa nhận định cùng với việc định giá lại cho kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giúp giảm đáng kể sự khác biệt về chính sách tiền tệ, cũng như đà hồi phục của tăng trưởng tín dụng thời gian gần đây và chính sách điều hành linh hoạt của NHNN sẽ tiếp tục là các yếu tố hỗ trợ cho xu hướng giảm giá của tỷ giá USD/VND trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng của USD vẫn còn nhiều kịch bản khó lường khi phụ thuộc rất nhiều vào các chính sách sắp tới của Fed, tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ… Trong ngắn hạn, tỷ giá đi xuống có thể tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu, và ngược lại, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ có lợi hơn, tuy nhiên mức tác động không đáng kể. Các doanh nghiệp Việt, cần chủ động trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua các sản phẩm ngân hàng hỗ trợ cung ứng.

TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng: "Đà giảm giá này khó có thể duy trì đến cuối năm. Khả năng giá USD sẽ quay đầu nhanh thôi". Theo phân tích của ông, thời gian qua, NHNN đã bán ra lượng ngoại tệ khoảng 6 tỉ USD nên khi giá USD trên thị trường xuống thấp thì khả năng nhà điều hành sẽ tăng mua dự trữ. Hơn nữa, vào cuối năm, nhu cầu nhập khẩu tăng lên nên cầu ngoại tệ cũng gia tăng.

"Việc Fed giảm lãi suất USD vào cuối tháng 9 sẽ làm giá USD đi xuống nhưng tại thị trường VN đã giảm thời gian gần đây nên công bố thông tin này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tỷ giá. Giá mua USD của Sở Giao dịch NHNN hiện nay vẫn duy trì ở mức 23.400 đồng, tuy nhiên các ngân hàng đang mua cao hơn gần 1.000 đồng nên dư địa giảm giá vẫn còn. Nhưng trong trường hợp NHNN tăng mua dự trữ sẽ phải điều chỉnh giá mua vào. Việc mua USD thời điểm này cũng tốt vì không chỉ tăng dự trữ mà nền kinh tế có thêm lượng tiền ra thị trường, giảm lãi suất tiền đồng và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Đối với USD tự do, có thời điểm giá thấp hơn trong ngân hàng khi nhu cầu trên thị trường không có", TS Huân nói.

Theo Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tỷ giá giảm mạnh nhờ sự kỳ vọng suy yếu của USD trên thị trường quốc tế. Dự báo áp lực về nhu cầu USD tăng trở lại trong cuối quý 3 và đầu quý 4 nhưng cũng sẽ không gây triển vọng tăng tỷ giá. Cuối năm 2024, giá USD có thể dao động quanh mức 25.000 đồng/USD, tăng 3% so với cuối năm ngoái.