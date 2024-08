Ủy ban Chứng khoán cảnh báo 'nở rộ' cuộc gọi mời chào đầu tư chứng khoán

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), thời gian qua, trên thị trường có hiện tượng một số cá nhân tự nhận là nhân viên của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ gọi điện thoại để mời chào người dân đầu tư chứng khoán thông qua việc tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo… hoặc tải, cài đặt, sử dụng các app giao dịch.

Nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán cần tìm hiểu thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán tại các kênh chính thống của cơ quan quản lý ẢNH: TN

Theo đó, các đối tượng này giới thiệu cho người dân về cơ hội đầu tư chứng khoán, mời gọi tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội để nhận được tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện tải, cài đặt, sử dụng các app giao dịch.

Trước tình hình trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác khi nhận cuộc gọi điện thoại của người lạ; cẩn trọng, cân nhắc tránh bị lôi kéo, tham gia các app, diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng với mục đích đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán cần trang bị cho mình kiến thức về chứng khoán, thị trường chứng khoán và tìm hiểu thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán tại các kênh chính thống của cơ quan quản lý, đơn vị vận hành thị trường và các tổ chức kinh doanh chứng khoán có chức năng tư vấn, môi giới chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trường hợp có nghi ngờ hoặc phát hiện các cá nhân mạo danh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cung cấp thông tin sai sự thật và các hành vi lừa đảo khác, đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Bộ Công an cũng cho hay, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tình trạng một số nghi can lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các "chuyên gia" dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app gửi tiền đầu tư chứng khoán.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc đã phát giác, nghi ngờ thì các nghi can liền khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Đại diện Bộ Công an khuyến cáo, người dân và nhà đầu tư tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên mạng, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các nhóm chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản...