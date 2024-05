Bộ Công an cảnh báo lừa đảo thông qua các hội nhóm đầu tư chứng khoán

Giả danh chuyên gia dụ dỗ đầu tư chứng khoán

Ngày 4.5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tình trạng một số nghi can lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các "chuyên gia" dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, ứng dụng (apps) gửi tiền đầu tư chứng khoán.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc đã phát giác, nghi ngờ thì các nghi can liền khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Trung tướng Tô Ân Xô CỔNG THÔNG TIN BỘ CÔNG AN

Theo trung tướng Tô Ân Xô, lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư, các nghi can tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học online về đầu tư chứng khoán.



Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các nghi can tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

Để nhận được các ưu đãi trên, các nghi can hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động do các nghi can lừa đảo cung cấp.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản, các nghi can tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Nạn nhân được các nghi can lừa đảo giải thích do các quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Để tạo niềm tin, các nghi can cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư, thậm chí tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao. Nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15% - 30% so với giá đang giao dịch.

Với thủ đoạn này, có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các nghi can lừa đảo, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác, đó là nick ảo do các nghi can lừa đảo tạo lập.

Vô hiệu hóa tài khoản nếu nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền

Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng sẽ báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ. Lúc này, các nghi can sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản do các nghi can cung cấp với các lý do như: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền. Nhiều nạn nhân đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các nghi can vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng.

Sau khi bị phát hiện lừa đảo, các nghi can xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân.

Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Trước các thủ đoạn trên, trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên mạng, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các nhóm chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Cũng theo trung tướng Tô Ân Xô, cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Nếu nghi vấn các nghi can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.