Đánh sập đường dây lừa đảo qua điện thoại, bắt giữ 56 nghi can

Ngày 19.4, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM vừa bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD) quy mô lớn, bắt giữ 56 nghi can.

Nghi can Lê Đức Kông tại cơ quan công an THANH TUYỀN

Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP.HCM phát hiện nhóm người nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua dịch vụ COD. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an Q.11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, triệt phá đường dây lừa đảo này.

Dùng số điện thoại ảo tìm "khách hàng may mắn trúng thưởng"

Sau thời gian kiên trì đeo bám, ngày 16.4, Công an TP.HCM bắt giữ 3 nghi can chủ chốt, cầm đầu đường dây như Lê Đức Kông (35 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông, 35 tuổi), Bá Võ Tuấn (42 tuổi); 3 nghi can có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tăng Huệ Phụng (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Liêm (21 tuổi), Lê Xuân Cường (30 tuổi) cùng 50 nghi can (tuổi đời còn khá trẻ). Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 6 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan vụ án.

Phiếu giao hàng quà tặng được làm giả, tạo niềm tin cho nạn nhân THANH TUYỀN

Theo điều tra, vợ chồng Lê Đức Kông đã thuê các nghi can trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Rich Star 2 (Q.Tân Phú) và chung cư Carillon 5 (Q.Tân Phú). Cứ mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và nghi can Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho nhân viên.

Vợ chồng Kông chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng số tổng đài ảo (hình thức gọi điện thông qua mạng, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật) để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị như xe máy, điện thoại...

Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các nghi can bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà".

Mỗi nhân viên thực hiện 300 cuộc gọi lừa đảo mỗi tháng

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các nghi can đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ COD. Sau khi nạn nhân đóng "chi phí nhận quà", nhóm này tiếp tục lừa buộc đóng thêm các loại phí khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì cắt đứt liên lạc.

Cơ quan công an cho biết, do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại được, gây khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình xác minh, điều tra.

Các nghi can bị bắt trong đường dây lừa đảo THANH TUYỀN

Mỗi ngày, trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi. Mỗi tháng, Kông trả lương cứng cho nhân viên và phần trăm "thưởng" thêm dựa trên số tiền lừa đảo được.

Qua trích xuất dữ liệu, Công an Q.11 phát hiện nhóm trên đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng/tháng.

Hiện Công an Q.11 mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các nghi can trong đường dây lừa đảo này.