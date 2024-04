Phá án thần tốc: 24 giờ bắt kẻ phân xác cô gái bị giết hiếp dã man

Mới đây, dư luận hết sức bàng hoàng bởi hành vi man rợ, dã man của Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ vì cần tiền tiêu xài cá nhân, tên này đã giết người, cướp tài sản, hiếp dâm chị V.T.Th (25 tuổi, quê Đồng Nai), sau đó phân xác phi tang. Hung thủ lại là kẻ ở phòng đối diện phòng trọ của nạn nhân trên đường Quang Trung, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức.

Bị can Nguyễn Đăng Khoa ghi lời khai về vụ án THANH TUYỀN

Theo người nhà của nạn nhân, chị Th. ở trọ cùng người yêu nhưng người này đã về quê gần 1 tháng nay. Chiều 29 tết, chị Th. gọi báo đã kết thúc công việc ở công ty và sẽ về H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ăn tết cùng gia đình. Nhưng ba mẹ chờ mãi không thấy con gái về dù quãng đường chỉ khoảng 100 km, sau đó Th. mất liên lạc với gia đình.



Nóng ruột vì không liên lạc được với con gái, gia đình Th. lên nhà trọ ở TP.Thủ Đức tìm con, mọi thứ trong phòng không có sự xáo trộn, đồ đạc chuẩn bị về quê vẫn để trong phòng trọ.

Thấy bất thường, ngày 11.2 (nhằm 30 tết), người nhà chị Th. đến Công an P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức) trình báo về việc con gái mất tích. Sau đó, gia đình Th. thuê phòng trọ gần đó để nghe ngóng tin tức của con.

24 giờ truy bắt hung thủ từ manh mối nhỏ

Vừa nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức báo cáo lên Công an TP.HCM về sự mất tích của cô gái này. Từ những manh mối ban đầu, nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghi ngờ cô gái bị xâm hại, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án, thành lập 6 tổ nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM không ngại khó khăn, áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt hung thủ vụ giết cô gái trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Trinh sát nhớ lại: "Thời điểm đó, anh em đều phải gác lại những ngày tết để tham gia phá án. manh mối về vụ án rất ít, những người trong dãy trọ lúc đó đã về quê ăn tết, dữ liệu camera thu thập ban đầu là hình ảnh cô gái đi làm về mà không thấy đi ra khỏi dãy trọ, đồ đạc trong phòng trọ cô gái không thấy sự xáo trộn".

Hình ảnh camera ghi lại cảnh cô gái đi làm về phòng trọ, sau đó không thấy cô gái đi ra khỏi phòng trọ nữa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Công an truy vết các mối quan hệ trong nhà trọ, công ty, làm việc với những người liên quan thì nổi lên Nguyễn Đăng Khoa có nhiều biểu hiện bất thường.

Các tổ nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết của Khoa để tiến hành truy bắt.

Chỉ trong 24 giờ truy xét, lực lượng phá án đã bắt được Khoa khi tên này đang lẩn trốn tại nhà bạn gái ở H.Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Ban đầu, khi công an ập vào bắt giữ Khoa thì nghi phạm này còn tỏ ra mình vô tội, không thừa nhận hành vi của mình. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Khoa mới thừa nhận hành vi đã giết cô gái, hiếp dâm, cướp tài sản của chị Th. Công an TP.HCM ngay lập tức di lý nghi can Khoa về TP.HCM để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án.

Phân xác nạn nhân rồi quăng xuống mép kênh

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai, bản thân mới học đến lớp 10 thì nghỉ, do mê chơi game nên công việc không ổn định. Sắp đến tết nhưng Khoa không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 8.2 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán), khi thấy chị Th. ở một mình trong phòng trọ đang chuẩn bị đồ về quê ăn tết. Còn những người trong khu trọ cũng đã về quê nên Khoa nhờ chị Th. qua phòng của Khoa phụ dọn dẹp quần áo cho mình.

Khi chị Th. vừa vào phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng dao đe dọa, uy hiếp Th., khống chế và cầm dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sát hại nạn nhân xong, Khoa lấy tài sản của chị Th. gồm: lắc vàng, 3 nhẫn vàng, điện thoại di động iPhone 12 Pro, dây chuyền vàng, đôi bông tai vàng, 3 triệu đồng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị Th.

Thiếu tướng Mai Hoàng trực tiếp chỉ đạo 6 tổ nghiệp vụ phá vụ án trong 24 giờ CTV

Chưa dừng lại ở đó, nghi phạm này còn dùng dao phân xác nạn nhân, cho vào các túi ni lông màu đen cột kín. Sau đó, Khoa lấy xe máy 2 lần chở các phần thi thể đi đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao thuộc P.Tăng Nhơn Phú A.

Nghi phạm này dọn dẹp hiện trường để tránh bị công an phát hiện, rồi mang một số tài sản cướp được của nạn nhân đi bán, sau đó đón xe khách về nhà bạn gái tại tỉnh Bình Định chơi tết như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt.

Đại tá Trần Thị Kim Lý (Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM) nhận định, đây là vụ án đau lòng, để lại nhiều mất mát lớn cho người ở lại. Hành vi gây án của Nguyễn Đăng Khoa rất dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đại tá Lý cho biết, sau gần 2 tháng điều tra, đến ngày 11.4, Công an TP.HCM kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Hiện cơ quan công an đã thu hồi và tạm giữ toàn bộ tài sản mà Nguyễn Đăng Khoa đã cướp của nạn nhân và trả lại vật chứng cho gia đình nạn nhân.

Đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm giết, cướp tài sản

Nhằm chủ động, tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm giết người, cướp tài sản trên địa bàn TP.HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó trưởng phòng Tham mưu - Công an TP.HCM) cho biết, Công an TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch để chủ phòng ngừa, ngăn chặn gia tăng phạm pháp hình sự và tội phạm giết người, cướp trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tá Hà cho biết, tội phạm giết người có nguyên nhân từ xã hội như mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày, thù hận nhau, mâu thuẫn trong tình cảm nam nữ... nên rất khó phát hiện và phòng ngừa, bởi không cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng nào có nguy cơ giết người.

Trước tình hình loại tội phạm này diễn biến phức tạp, Công an TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều giải pháp gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hình sự, chế tài xử lý đối với tội phạm giết người, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý trong các tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, hành vi côn đồ, nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng phòng ngừa.

Ngoài ra, lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngoài ra, còn duy trì chế độ trực ban, trực chiến đảm bảo giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ có nguy cơ dẫn đến gây án giết người.