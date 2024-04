Phá án thần tốc: 200 cảnh sát giải cứu 2 bé gái mất tích ở TP.HCM

Chiều 3.4, chị N.T.K.C (26 tuổi, tạm trú Q.7) dắt theo 4 đứa con nhỏ, bé lớn nhất 10 tuổi, bé nhỏ nhất 5 tháng tuổi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1 (TP.HCM) bán kẹo cho du khách kiếm tiền lo chi phí gia đình.

Công an ập vào căn hộ của bị can Vi (áo hồng), giải cứu 2 bé gái CTV

Sau khi ổn định gánh hàng, chị C. vừa bán, vừa giao cho 2 con nhỏ là T.M (7 tuổi) và T.L (3 tuổi, đều là bé gái) cầm kẹo đi chào mời, bán cho khách. Một lúc sau, chủ cho vay tiền góp gọi điện thoại nên chị gửi 2 đứa con còn lại cho người bạn bán hàng rong để đến điểm nộp tiền.

Do mải mê nói chuyện qua lại với người này khoảng 30 phút, chị C. sực nhớ đã bỏ lại con nhỏ quá lâu nên vội vàng quay lại chỗ bán hàng. Lúc này, nhìn quanh không thấy T.M và T.L đâu nên đã cuống cuồng chạy đi tìm.

Một số người cùng buôn bán cũng bỏ gánh hàng để phụ tìm 2 bé gái trong các ngóc ngách nhưng không thấy nên trình báo công an.

Sau khi nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM), Công an Q.1 huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khẩn trương truy tìm tung tích 2 bé gái trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tuyệt đối an toàn để trao trả cho gia đình.

200 cán bộ, chiến sĩ được huy động tìm kiếm 2 bé gái, thậm chí một số cán bộ công an đang trong thời gian nghỉ phép cũng quay trở lại tham gia phá án.

Trung tá Trần Quốc Dũng (Phó trưởng phòng PC02 - Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng công an ngay lập tức trích xuất các camera ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, rất nhiều thông tin có giá trị từ người dân được cung cấp cho lực lượng công an, rà soát, lấy lời khai của những người liên quan. Đồng thời dựng lên quá trình di chuyển của nghi phạm cùng 2 bé.

"Thời điểm này, manh mối về vụ việc rất ít, chỉ mới xác định có người phụ nữ trẻ dẫn 2 bé gái rời khỏi phố đi bộ Nguyễn Huệ. Việc truy tìm rất khó khăn vì nghi phạm thực hiện hành vi tinh vi", trung tá Dũng nhớ lại.

Dùng kẹo để dụ dỗ 2 bé gái

Camera an ninh ghi lại ở khu vực phố đi bộ khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3.4 có người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hơn 20 tuổi, tóc vừa qua vai, đeo kính, che khẩu trang kín mặt. Lợi dụng lúc 2 bé gái không có người lớn trông coi, nghi phạm đã dùng kẹo để tiếp cận, dẫn dụ 2 bé đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi C.K (ở phố đi bộ Nguyễn Huệ). Sau đó, người phụ nữ đưa 2 bé lên taxi đi từ hướng Q.1 qua Q.8 cho đến khi mất dấu.

Lúc này, xác định đây là vụ bắt cóc nên Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng tỏa đi các nơi, kiểm soát chặt chẽ các cung đường, các bến xe, bến tàu, các loại phương tiện nghi vấn, rà soát tại tất cả các điểm nóng về an ninh trật tự, trích xuất tất cả các camera liên quan... để truy tìm dấu vết nghi phạm, nhanh chóng giải cứu 2 bé gái.

Phạm Huỳnh Nhật Vi bị bắt, bị khởi tố về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm CTV

Một trinh sát cho biết, hơn 1 ngày trời mà hành tung của người phụ nữ vẫn là một ẩn số khiến lực lượng công an rất nóng lòng, lo lắng, rất lo cho sự an toàn của 2 bé gái.

Sau 1 ngày tìm kiếm, qua trích xuất camera an ninh phát hiện một phụ nữ xuống xe taxi dắt 2 bé gái giống như nhận dạng đối với bé T.M và T.L đi vào cổng chung cư Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh.

"Ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức kiểm soát vòng ngoài khu vực, đồng thời cử các tổ công tác vào bên trong bí mật kiểm tra tạm trú, tạm vắng đối với từng căn hộ trong chung cư này để xác định lại có đúng 2 bé gái được đưa vào căn hộ trong chung cư này hay không", trinh sát hình sự nhớ lại.

Sau khi rà soát, 4 giờ 30 phút sáng 8.4, công an xác định 2 bé gái bị 1 phụ nữ đưa vào căn hộ lầu 10, tòa tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl. Nhưng lúc này việc giải cứu 2 bé gái và bắt giữ nghi phạm không thể vội vàng.

"Bởi vì lúc này chưa xác định được mục đích của nghi phạm là gì, và điều quan trọng nhất là phải đảm bảo được an toàn cho 2 bé gái", trinh sát nói.

Nghẹt thở lên kế hoạch ập vào căn hộ để giải cứu 2 bé gái an toàn

Sau khi tính toán thật kỹ các phương án đưa ra, đến 10 giờ ngày 8.4, tức sau 42 giờ tham gia truy tìm 2 bé gái, lực lượng công an ập vào căn hộ chung cư giải cứu an toàn cho 2 bé gái, bắt giữ kẻ chủ mưu là Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê ở Tiền Giang) đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Hơn 200 cảnh sát giải cứu thành công, trao trả 2 bé gái cho gia đình TRẦN DUY KHÁNH

Trung tá Dũng cho biết, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, hơn 200 cảnh sát rất nỗ lực, sau 42 giờ giải cứu thành công 2 bé gái an toàn, khỏe mạnh. "Lúc lực lượng công an ập vào căn hộ, phát hiện 2 cháu bé ôm nhau, hoảng sợ. Biết được cảnh sát đến giải cứu, các bé vui vẻ. Chúng tôi nhẹ nhõm, vỡ òa hạnh phúc", trung tá Dũng chia sẻ.

Quá trình lấy lời khai, hỏi về động cơ bắt cóc, Vi rất bình tĩnh khai có chồng là người nước ngoài, cũng làm việc ở nước ngoài, do chưa có con nên muốn bắt 2 bé gái về nuôi. Chi phí sinh hoạt của Vi đều do người chồng gửi từ nước ngoài về.

Nhưng lời khai này có nhiều điểm mâu thuẫn, không thể qua mắt được lực lượng công an. Công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ động cơ thực sự của Vi.

Sau 1 ngày bị bắt, với những chứng cứ mà công an có được, biết bản thân không thể đối phó, Vi đã khai nhận hành vi phạm tội của mình là bắt cóc 2 bé gái để sử dụng vào mục đích quay phim khiêu dâm rồi gửi ra nước ngoài phát tán nhằm thu lợi bất chính.

Nghi phạm Vi khai, nhằm xóa dấu vết và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Vi dắt 2 bé gái đi sang phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi lòng vòng qua nhiều con hẻm ở khu vực trung tâm Q.1, sau đó đi sang Q.8, bắt xe taxi công nghệ đưa 2 bé gái về căn hộ chung cư Saigon Pearl nhốt không cho ra ngoài.

Thiếu tướng Mai Hoàng trao thư khen, tiền thưởng cho các đơn vị tham gia phá án, giải cứu 2 bé gái NGỌC LÊ

Theo PC02 - Công an TP.HCM, qua điều tra xác định, bị can Vi móc nối với 1 người nước ngoài, tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, ép buộc các cháu thực hiện việc khiêu dâm để Vi quay video, chụp ảnh, gửi cho người nước ngoài. Người nước ngoài này sẽ gửi tiền cho Vi tiêu xài.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh tội phạm của lực lượng nghiệp vụ phá án nhanh chóng, giải cứu thành công 2 bé gái, ngày 15.4, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM thay mặt Ban giám độc Công an TP.HCM đã trao thư khen, tiền thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an P.Cầu Ông Lãnh, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1 vì có thành tích xuất xắc trong phá vụ án giải cứu 2 bé gái, trao trả cho gia đình an toàn.