Chiều 8.4.2024, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi cung cấp thông tin vụ việc 2 bé gái bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Theo đại tá Nguyễn Phước Hải, Trưởng Công an quận 1, chiều 6.4.2024, Công an phường Bến Nghé (tại quận 1) tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ở phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai người con, gồm một cháu 7 tuổi và một cháu 3 tuổi, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối 3.4.2024.

Toàn cảnh 42 giờ tìm kiếm 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

"Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an, thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đã chỉ đạo cho Công an thành phố để khẩn trương truy tìm. Giám đốc Công an Thành phố cũng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp để huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm hai bé trong thời gian sớm nhất". đại tá Nguyễn Phước Hải, cho biết.

Thực hiện chỉ đạo, Công an TP.HCM đã tập trung hơn 200 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an quận 1 để tìm kiếm 2 cháu bé.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8.4, lực lượng chức năng xác định được tung tích nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang). Công an cũng xác định được nơi mà nghi phạm có khả năng cất giấu giữ hai đứa bé là căn hộ tại một chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh.

VIDEO Giải cứu 2 bé gái ‘mất tích’ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn cho 2 cháu bé, sau khi khoanh vùng, rà soát, đến 10 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác mới tiến hành kiểm tra căn hộ của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi tại một chung cư ở phường 22, quận Bình Thạnh.

Theo trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, Phạm Huỳnh Nhật Vi không quen biết với nạn nhân, nhưng lợi dụng hoàn cảnh éo le của 2 cháu bé, đối tượng đã đưa ra những lợi ích vật chất để dẫn dụ 2 cháu bé về nơi ở của mình.

Bước đầu, cơ quan công an cho biết 2 bé gái không bị bạo hành, sau khi kiểm tra sức khoẻ, tâm lý của 2 bé an toàn và ổn định. Ngay trong chiều 8.4, lực lượng công an đã bàn giao 2 cháu bé cho người thân.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an quận 1 và Phòng PC02 đã giải cứu thành công 2 đứa trẻ. Hiện, các đơn vị đang tiếp tục phối hợp với để điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm có liên quan.