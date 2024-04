Giải cứu thành công 2 bé gái 'mất tích' ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều 8.4, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin chi tiết vụ người mẹ trình báo 2 con gái mất tích tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho hay sau 42 giờ tìm kiếm, công an đã giải cứu thành công 2 bé gái và bàn giao cho gia đình.

Hai bé được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định TRẦN DUY KHÁNH

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an Q.1, cho biết khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị N.T.C (ngụ Q.7) trình báo về việc có hai con gái 7 tuổi và 3 tuổi bị thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lập tức, các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh thông tin. Thời điểm này, trên mạng xã hội cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng PC02, thông tin quá trình giải cứu, PC02 phối hợp Công an Q.1 điều động khoảng 200 cán bộ vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm có liên quan là Phạm Huỳnh Nhựt Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Công an xác định nơi Vy bắt cóc, giữ 2 bé và trú ngụ.

Do phải đảm bảo an toàn cho con tin nên công an tiến hành khoanh vùng, rà soát. Đến 10 giờ cùng ngày thì phối hợp Công an Q.Bình Thạnh ập vào kiểm tra căn hộ và giải cứu thành công 2 bé. Tại căn hộ, 2 bé gái sợ hãi và hốt hoảng. Hiện công an đang đấu tranh làm rõ hành vi các nghi phạm liên quan.

Đến chiều 8.4, hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau, chị C. đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m. Hai con gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

Khoảng 30 phút sau, chị C. đợi nhưng không thấy 2 con gái M. và L. quay lại. Chị C. chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp 2 bé.

Một số người cho chị C. hay, họ thấy bé M. dắt bé L. đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng chị C. đến tìm cũng không thấy tung tích 2 con. Thời điểm này, bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi. Ngay sau đó, chị C. đến Công an P.Bến Nghé trình báo tin 2 con mất tích.